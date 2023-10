Mit einer chaotischen Liebesgeschichte startet das Theaterkästle in die Saison

„Eine Sommernacht“ im Theaterkästle Altusried handelt von einer chaotischen Liebesgeschichte. Zwei starke Schauspieler tragen das mit Musik angereicherte Stück.

09.10.2023 | Stand: 18:41 Uhr

Das Schicksal zweier Menschen will es offenbar so: Helena, eine erfolgreiche Scheidungsanwältin, und Bob, der sein Leben mit kleinen Gaunereien bestreitet, treffen sich an einem regnerischen Abend zufällig in einem Weinlokal. Es ist der Abend vor Mittsommer, der kürzesten Nacht im Jahr. Aber diese Nacht sollte es in sich haben. Schnell entspinnt sich eine chaotische Liebesgeschichte, bei der die Logik auf der Strecke bleibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.