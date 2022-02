Mit Fantasie-Spielen die Gefühle von Grundschülern wieder wecken

Theaterpädagogin Sarah Martlmüller kämpft mit gruppendynamischen Übungen in Schulen gegen sozialen und psychischen Frust. Besuch in einer Kemptener Grundschule

05.02.2022 | Stand: 16:30 Uhr

Am Anfang steht ein Fantasie-Spiel. Jedes Kind steckt in einer Seifenblase. „Testet mal, wie groß sie ist“, sagt Sarah Martlmüller. Die Theaterpädagogin streckt ihre Hände hoch, und 32 Kinderhände machen es nach. Mit ihren Zeigefingern bohren die Mächen und Buben nach oben, nach vorne, nach unten. „Ihr müsst aber vorsichtig sein“, rät Martlmüller. „Seifenblasen können ganz leicht platzen.“ Dann soll jeder seine Seifenblase innen anmalen. Ein Mädchen schlägt gleich mal Lila vor, danach kommen Türkis, Blau, Orange. Alle müssen sich nach unten bücken, ihre Pinsel in die Farbe eintauchen und Striche ziehen. Am Ende des Spiels dürfen die Kinder ihre Seifenblase doch noch platzen lassen. Das geht natürlich nicht ohne Gelächter und Kommentare ab.

Das Projekt ging auch auf einen Antrag im Kulturausschuss des Kemptener Stadtrates zurück

So beginnt an diesem Dienstag der Nachmittagsunterricht in der Klasse 4a in der Haubenschloss-Grundschule. Die Bänke sind beiseitegeschoben, damit Platz ist für den Kreis der 16 Schülerinnen und Schüler, die allesamt Maske tragen. Eine Doppelstunde lang macht Sarah Martlmüller theaterpädagogische Spiele mit ihnen. Dass die junge Schauspielerin, die im Sommer bei „Aladin und die Wunderlampe“ auf der Burghalde-Bühne stand, hier – und in fünf weiteren Kemptener Grundschulen – Klassen besucht, geht auf die Corona-Pandemie und einen Antrag im Kulturausschuss des Kemptener Stadtrates zurück.

Kinder sprechen nicht mehr

Im Frühjahr letzten Jahres schlug die Kulturbeauftragte Annette Hause-Felberbaum (Freie Wähler) eine Stelle für Theaterpädagogik vor. Um vor allem jene Kinder zu unterstützen, die besonders unter den pandemiebedingten Abstandsregeln, dem Ausfall von Unterricht, den Einschränkungen von Sozialkontakten gelitten haben. Ein Verbündeter für diese Arbeit war schnell gefunden: das Kemptener Theater. Dessen Leiterin Silvia Armbruster ließ von Sarah Martlmüller und der erfahrenen Berliner Theaterpädagogin Sylke Hannasky Workshops erarbeiten. 12.000 Euro für dieses kostenfreie Angebot stellte im vergangenen Jahr das Kulturamt zur Verfügung; heuer fließen laut Armbruster 20.000 Euro aus dem Stadtsäckel. Damit kann die Theaterchefin die beiden Teilzeitstellen finanzieren.

Theaterpädagogin Sarah Martlmüller arbeitet mit Grunschülern. Bild: Alan Ovaska

Der Bedarf ist riesig. Laut Silvia Armbruster haben Ärzte ermittelt, dass 35 Prozent der Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren durch die Corona-Lockdowns psychisch erkrankt seien. Zwangs- und Essstörungen würden zunehmen, ebenso Depressionen und Angsterkrankungen. Bezogen auf die 2300 Grundschulkinder in den 130 Kemptener Klassen wären das 800 Kinder. Theaterspielen könne ein probates Mittel sein, um die sozialen und psychischen Defizite aufzufangen und auszugleichen, ist sich Armbruster sicher. Damit Kinder neuen Lebensmut und neue Lebensfreude gewinnen sowie Selbstvertrauen entwickeln.

Sarah Martlmüller sagt es so: Mit der Theaterpädagogik können die Kinder wieder ins Machen und Spielen kommen. Und ins Reden. „Ich hatte Kinder, für die ist die Maske wie ein Maulkorb: Die sprechen nicht mehr.“

Mit den Spielen soll die Selbstwahrnehmung gestärk werden

Lesen Sie auch

Cum-Ex auf der Bühne "Gier frisst Hirn" - Theater in Kempten zeigt Stück über Cum-Ex-Skandal

Bei ihren Besuchen in den Klassen wendet die 26-Jährige vieles an, was sie in ihrer Ausbildung zur Musicaldarstellerin in München gelernt hat. Inzwischen studiert sie Grundschullehramt und Schulpsychologie. „Übungen und Spiele aus der Theaterwelt bieten die Möglichkeit, die Selbstwahrnehmung zu stärken“, erklärt sie. Dabei können Themen wie Traurigkeit, Verlorenheit, Einsamkeit, Angst, Überforderung, aber auch Freude und Liebe aufgegriffen werden.

An diesem Nachmittag ist nach dem Seifenblasen-Spiel eine Übung dran, in der die Kinder Emotionen ausdrücken. Sarah Martlmüller lässt mittels Handy und Bluetooth-Box Musik erklingen. Dazu sollen die Kinder durch das Klassenzimmer tänzeln – mal traurig, mal fröhlich, mal ängstlich, mal wütend. Martlmüller ist überzeugt: „Theater ist Erleben mit Geist, Körper und Seele.“

"Die Kinder können sich ausprobieren", sagt Lehrer Gunter Appelt

Solche gruppendynamischen Übungen und Spiele seien genau das Richtige für die Kinder. Das bestätigen auch Gunter Appelt und Ivon Höller, die die Klasse 4a leiten. „Das tut den Kindern gut, sie können sich ausprobieren“, sagt Appelt. In einem Brief an Sarah Martlmüller jubelt eine Grundschullehrerin geradezu. „Ruhige, schüchterne Kinder haben gelernt aus sich herauszugehen“, schrieb sie ihr. „Selbstbewusste und mitteilsame Kinder haben gelernt, sich zurückzunehmen und auch einmal andere Kinder zum Zug kommen zu lassen.“ Die Schülerinnen und Schüler hätten „wahnsinnig große Fortschritte gemacht“.

In einem der Spiele in der Klasse 4a müssen die Kinder reihum mimisch ein vorgegebenes Gefühl ausdrücken, und die anderen raten, was es ist. Mit der obligatorischen Maske auf Mund und Nase funktioniert das aber nicht. Das Kinder, die dran sind, müssen also die Maske kurzzeitig abnehmen. Dabei sieht man ihnen die Freude an, endlich mal ihr Gesicht den anderen für ein paar Momente zeigen zu dürfen.