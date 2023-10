Mit Humor gegen die Klimakrise: Ausstellung in Kempten zeigt 99 Karikaturen zu drängenden Problemen

„Glänzende Aussichten“ heißt die Ausstellung in Stadtbibliothek, Basilika und St.-Mang-Kirche. Ums Lachen kommt man nicht herum – ums Nachdenken auch nicht.

12.10.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Die Ausstellung „Glänzende Aussichten“, die derzeit in Kempten zu sehen ist, kommt genau zur rechten Zeit: Klimakrise, Krieg in der Ukraine, Inflation und jetzt auch noch ein Hamas-Angriff auf Israel mit hunderten Toten. Gründe, zu verzweifeln, gibt es viele. Angesichts dessen bieten die 99 Karikaturen, die unter anderem in der Stadtbibliothek, der Basilika und der St.-Mang-Kirche zu sehen sind, die Möglichkeit, diese schweren Themen aus einer anderen Perspektive zu betrachten.

„Die Ausstellung soll Mut machen und zum Handeln anregen“, sagt Gesine Weiß vom Freundeskreis Lebenswertes Kempten. Dieser hat die Schau, die vom katholischen Hilfswerk Misereor konzipiert wurde, mit dem Klimaschutzmanagement der Stadt, der Stadtbibliothek und den beiden Kirchen nach Kempten geholt.

Karikaturen-Ausstellung in Kempten: Bitterböse Satire und vielschichtiger Humor

Laut Weiß bietet Misereor die Ausstellung seit 2016 an. Das zeigt einmal mehr, dass die Themen nicht neu, sondern nur drängender geworden sind. Energie, Klimawandel, Umweltverschmutzung, Mobilität, Konsum und Armut beispielsweise. 40 Karikaturisten sind vertreten. Von sehr klugem, vielschichtigem Humor über bitterböse Satire bis zum einfältigen Witz ist für jede und jeden etwas dabei. Ob man bloß schmunzelt oder laut herauslacht – die Zeichnungen verfehlen ihre Wirkung nicht. (Lesen Sie auch: Nahwärme oder Wärmepumpe? Warum ein Wärmeplan für Kempten dauert)

Da ist beispielsweise die Karikatur von Reiner Schwalme, die Industrie-Schornsteine zeigt, aus denen schwarzer Rauch strömt. Aus dem einen zieht er nach rechts ab, aus dem anderen nach links. Überschrift: „Energiewende“.

Auswüchse des Konsums

Gerhard Mester zeichnete einen Bub, der vor einem Spielzeugladen Tränen vergießt. Eine Frau fragt ihn: „Warum weinst du denn, mein Kleiner?“ Der Bub antwortet: „Ich hab das alles schon!!“

Zur Ausstellungseröffnung durften die Vertreter der Organisatoren eine Karikatur vorstellen. Stadtpfarrer Thomas Rauch wählte den Bub vor dem Spielzeugladen. Ihn beeindrucke, wie die Zeichnungen dazu anregen, den eigenen Lebensstil zu hinterfragen, ohne dabei oberlehrerhaft zu sein, sagt er. Die Bewahrung der Schöpfung, die viele der Karikaturen zum Thema haben, sei „ein Kernanliegen der Kirche“. Er werde die Ausstellung während der nächsten Gottesdienste ansprechen. (Lesen Sie auch: Bürgermeisterin und Stadtrat machen Selbstversuch: „Ganz ohne Auto? Kaum möglich!“)

99 Karikaturen zu sehen in Stadtbibliothek, katholischer und evangelischer Kirche und vielen Geschäften

Die Karikaturen sind auch in den Schaufenstern von Allgäu goes Fair Fashion, Welt-Laden und Pur Natur sowie in den Buchhandlungen Pröpster, Lesezeichen und Didactus zu sehen. „Wir wollen sie möglichst breit in der Bevölkerung streuen“, sagt Gesine Weiß. So könnten die Menschen auch einfach zufällig darüber stolpern.

Die Ausstellung ist bis 5. November zu sehen. Den Katalog gibt es für 5 Euro in den Buchhandlungen Pröpster, Lesezeichen und Didactus. Der Erlös kommt Misereor zugute.

