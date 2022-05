Mit Konzentration klappt’s: Martinszell bereitet sich auf Jubiläums-Fest am Vatertag vor

Die Kapelle Martinszell feiert am Vatertag ihr 100-Jähriges. Corona hat zwar qualitative Spuren hinterlassen, doch die Motivation ist hoch.

23.05.2022 | Stand: 16:29 Uhr

100 Jahre: So lange gibt es die Musikkapelle Martinszell bereits. Und das wird am Vatertag gefeiert. Wenn auch nicht so groß, wie noch vor Corona geplant, so rechnet Vorsitzender Magnus Stoll immerhin mit etwa 500 Besuchern. Mehr als die Hälfte der 100 Jahre ist Tubaspieler Franz Bayrhof bereits dabei. Das langjährigste Mitglied sagt: Seit seinen Anfängen hat sich einiges verändert.

Am wiederum jüngsten Mitglied sieht man besonders deutlich, was heute anders ist. Damals hätte Amelie Kuhn (17) gar nicht mitmachen dürfen – „während meiner ersten 20 Jahre gab es in der Kapelle gar keine Frauen“, sagt Bayrhof. Die „Geselligkeit“ habe deutlich von der Öffnung profitiert. Außerdem habe die Kapelle früher unter ihrem schlechten Ruf gelitten. In der Chronik heiße es, dass im Jahr 1936 Familien ihre Söhne nicht zum Musikverein schicken wollten – „in der Meinung, der Bub könnte ein Lump werden“.

Die Musik-Kapelle Martinszell feiert am Vatertag ihr 100-jähriges Jubiläum

Das habe sich mittlerweile geändert, sagt Bayrhof. Heute würden junge Mitglieder gut aufgenommen. Auch habe sich die Ausbildung am Instrument deutlich verbessert. Heute können Kinder in der dritten Klasse die verschiedenen Instrumente ausprobieren und dann an einem ihrer Wahl Unterricht nehmen. So war es auch bei Kuhn. „Ich wollte immer unbedingt Querflöte spielen“, sagt sie. Als dann die Instrumentenprobe anstand, habe sie aber keinen einzigen Ton herausgebracht. Doch sie blieb dran, nahm Unterricht, kam zum Vorstufenorchester und nach einer Prüfung im Herbst 2019 schließlich zur Jugendkapelle und zur großen Kapelle.

Solch ein Werdegang war zu seinen Anfängen nicht üblich, sagt Bayrhof. „Wir sind zur Probe gekommen und haben geschaut, dass wir im Spiel irgendwie mitkamen.“ Ältere hätten zwar Fragen beantwortet – das sei es mit der Theorie aber schon gewesen.

Auch, wenn Kuhn kurz vor Corona zu einem recht ungünstigen Moment zur Kapelle stieß – sie freut sich auf die anstehenden Konzerte. Auch die wöchentlichen Proben genieße sie. „Als Abwechslung zum Alltag.“

Während der Pandemie haben die Kapelle Martinszell keine Mitglieder verlassen, sagt Stoll. Bayrhof zum Beispiel sagt, dass er zu Beginn regelmäßig zuhause weitergeübt habe. Doch nach eineinhalb Jahren habe das nachgelassen. „Das musikalische Niveau hat schon gelitten“, sagt Stoll. Allerdings sei es ähnlich wie Fahrradfahren – kommt die vor einem Auftritt übliche Konzentration hinzu, funktioniere es gut.

Jubiläums-Fest am Vatertag in Martinstell: Auf Ansturm vorbereitet

Weil es so lange keine Konzerte gab, sei die Motivation nun besonders hoch. Auch unter den Gästen habe Stoll das etwa am ersten Mai beobachtet. „So viele waren noch nie zum Maifest da.“

Deshalb tue er sich schwer, die Zahl der Besucher zum Jubiläumsfest am kommenden Donnerstag abzuschätzen. „Wir sind auf einen Ansturm vorbereitet – aber nicht auf Tausende.“

Große Feste zu stemmen, das schweißt einen Verein zusammen, sagt Bayrhof aus Erfahrung. Besonders in Erinnerung geblieben sind ihm die Feiern zum 90- und 80-Jährigen. Und natürlich das „Tunnelfest“, als die Kapelle kurz vor Eröffnung der damals neuen B 19 auf der Bundesstraße spielen durfte.