Das ist beim Kneipenfestival "Night Crawl" in Kempten geboten

Beim Night Crawl in Kempten treten lokale und überregionale Künstler in 13 Lokalen auf. Veranstalter und Gastronomen wollen so Leben in die Innenstadt bringen.

28.09.2023 | Stand: 05:20 Uhr

Alternativer Coverrock, Hip-Hop-Beats und Technoklänge sollen beim ersten „Night Crawl“ in Kempten die Innenstadt mit Musik und mit Leben erfüllen. In anderen Städten im Allgäu komme das Konzept bereits gut an, sagt Markus Mölzer von der Kaufbeurer Eventagentur „Wood & Wire“, der die musikalische Kneipentour zusammen mit Daniel Fischer organisiert. In 13 Kemptener Lokalen sollen am Samstag, 14. Oktober, insgesamt 18 Künstlerinnen und Künstler auf den Bühnen stehen.

Kemptener Künstler treten bei Kneipenfestival in der Innenstadt auf

Neu ist eine solche Veranstaltungsreihe in Kempten aber nicht. Viele Jahr zogen Menschen bei der Musiknacht von Konzert zu Konzert. „Wir wollen ein solches Format wiederbeleben“, sagt Mölzer. Ziel sei es nun, eine jüngere Generation anzusprechen und künstlerische Vielfalt quer durch alle Genres zu bieten. Zum Festival gehören auch Auftritte von Musikern aus der Region. Beim Infopunkt am Rathausplatz – der sogenannten Contheke – legt etwa der Kemptener Reggae-DJ Sungun Sound auf, in der Kulturwirtschaft in der Allgäuhalle kreiert Artokalypse elektronische Klänge und beim Lollipop-Verein steht die Kemptener Hip-Hop-Band Housewife Productions auf der Bühne.

Die Rückmeldungen zum „Night Crawl“, der im April in Kaufbeuren stattfand, seien überwiegend positiv ausgefallen. Was mehrere Gastronomen Mölzer zufolge bemerkten: Unter den Gästen waren zahlreiche unbekannte Gesichter. Mölzer sagt: „Neue Gäste anzuziehen, ist toll. Viele Wirte haben durch Corona-Pandemie und Inflation gelitten.“ Die Idee für eine solche Kneipennacht sei aber schon vor diesen Krisen entstanden. „Viele Talente schlummern in der Stadt, sie sollen eine Plattform bekommen“, sagt Mölzer. Er hoffe auch in Kempten auf den Erfolg des Konzepts, sodass in Zukunft weitere Kneipen in der Innenstadt teilnehmen können.

13 Bars und Lokale machen beim "Night Crawl" in Kempten mit

Ein Stempelsystem, bei dem Gäste am Ende mit einem Gratis-Getränk belohnt werden, soll einen zusätzlichen Anreiz bieten, mehrere Konzerte zu hören und Neues zu entdecken, erläutert Mölzer. Einlass ist jeweils ab 19 Uhr, das Programm startet um 20 Uhr und endet um Mitternacht. Ein „Warm-up“ am Rathausplatz beginnt bereits ab 17 Uhr, dort können Besucherinnen und Besucher ihre Tickets an der Contheke gegen das für den Einlass nötige Armband tauschen. Eintritt ist bei Überfüllung nicht garantiert.

Alpensteig: DJ Coastman

Chaplin: Naked on the Telephone

Fuxbau: Adi Hauke

Kulturwirtschaft: Artokalypse

Künstlerhaus: Jump the Shark

Lollipop : Housewife Productions

Ratscafé: Sick’N’Raw Showcase

Smoove Bar: Matze Breun und Miri mit der „90s Music Zaubershow“

Solo Kult & Bar: Jan Grinbert

Starlet: Matze Semmler und Dimi’s Music

Irish Pub: Paul Daly Band

Times: The Cadcatz

Enchilada: DJ Santinho

Contheke (Abendkasse und Infopoint am Rathausplatz): Sungun Sound

Infos und Ticket im Internet unter www.night-crawl.de