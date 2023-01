Mitarbeitende der Post streiken: Auch in Kempten werden viele Briefe liegen bleiben

Die Gewerkschaft Verdi hat Mitarbeitende der Post zum Streik aufgerufen - auch im Briefverteilzentrum in Kempten. Gefordert werden 15 Prozent mehr Gehalt.

20.01.2023 | Stand: 10:57 Uhr

Die zweite Verhandlungsrunde im Tarifstreit der Post ist am Donnerstagabend ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Daher ruft die Gewerkschaft Verdi die Mitarbeitenden aus den niedrigsten Tarifgruppen zum Streik auf. Seit 1 Uhr laufe die Aktion am Briefverteilzentrum in Kempten, sagt Werner Röll, Geschäftsführer von Verdi Kempten. "Es wird viel liegen bleiben, weil die Streikbeteiligung hoch ist."

Die Tarifgruppe 1 bis 3 verdiene momentan zwischen 2100 und 3090 Euro brutto, sagt Röll. Eine Lohnerhöhung sei dringend notwendig, sonst kämen die Mitarbeitenden mit den Preissteigerungen und der Inflation nicht zurecht. Verdi fordert 15 Prozent mehr Gehalt mit einer Vertragslaufzeit von einem Jahr.

Streik bei der Post: Weitere Aktion werden in den nächsten Wochen folgen

Nachdem die Verhandlungen mit den Arbeitgebern gescheitert sind, "stehen wir wieder voll am Anfang", sagt der Geschäftführer von Verdi Kempten. Die nächste Verhandlungsrunde beginne am 8. Februar. Bis dahin würden weitere Streiks und Aktionen folgen, kündigt Röll an. (Lesen sie auch: Verdi bestreikt Brief- und Paketzentren der Post)

Die Deutsche Post sei ein äußerst profitables Unternehmen, das Milliarden-Gewinne mache. Angesichts dessen würden "die Beschäftigen in den Verteilzentren ausgenutzt", sagt Röll. Die Mitarbeitenden in der Zustellung würden teilweise zweimal am Tag rausfahren, um die Paket-Flut zu bewältigen. "Die arbeiten bei Wind und Wetter, werden aber nur knapp über dem Mindestlohn bezahlt."