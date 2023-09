Mitbestimmen – aber wie? Eine Tagung am 16. September bietet Jugendlichen aus dem Oberallgäu eine Plattform zum Austausch

Jugendlichen im Oberallgäu mehr Einfluss ermöglichen, ist das Ziel des Hochschul-Projekts Jul@. Auf der Tagung stellen sich auch Bürgermeister dem Gespräch.

09.09.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Ein Skaterplatz, ein Treffpunkt im Ort, ein Freizeit-Programm – das sind Wünsche Jugendlicher in verschiedenen Gemeinden im Oberallgäu. Genau darum soll es bei der Tagung „Partyzipation auf dem Land – geht das?“ ausdrücklich nicht gehen. Sondern darum, wie Jugendliche und Entscheidungsträger besser in Kontakt kommen können, und was es braucht, damit Anliegen auch umgesetzt werden.

