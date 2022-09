Mitfahrbänkle im Oberallgäu und in Kempten: Projektstart verzögert sich

Die Mitfahrbänkle sollten längst stehen. Die Ausschreibung verzögerte sich, Teile wurden nicht geliefert. Das hat auch Vorteile, sagt die Regionalentwicklung.

03.09.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Wer sich auf ein Mitfahrbänkle setzt, signalisiert: Ich will mitgenommen werden. Wohin, zeigen ausklappbare Schilder an. Die Bänkle sollen eine Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr sein. Soweit die Theorie. Die praktische Umsetzung des Projekts, das seit gut zwei Jahren läuft, zieht sich jedoch in die Länge. „Die Ausschreibung hat sich verzögert“, sagt Eva Osterrieder, Geschäftsführerin der Regionalentwicklung Oberallgäu. Zudem fehlen der Hersteller-Firma Hochkant noch Teile. Ende September könnte es jetzt aber soweit sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.