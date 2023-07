Mitglieder der Letzten Generation für erste Blockade in Kempten zu Gefängnisstrafe verurteilt

Das Landgericht Kempten schickt vier Aktivisten der Letzten Generation für zwei Monate ins Gefängnis. Sie hatten eine B12-Abfahrt blockiert. Die Begründung.

06.07.2023 | Stand: 11:53 Uhr

Zwei Monate Gefängnis ohne Bewährung: Dazu hat das Landgericht Kempten am Dienstag vier Klimaaktivistinnen und -aktivisten in einem Berufungsprozess verurteilt. Die Mitglieder der Letzten Generation hatten im Mai vergangenen Jahres die B12-Abfahrt in Richtung Kemptener Innenstadt blockiert. Nicht die erste und auch nicht die letzte Aktion dieser Art, an der sie beteiligt waren – auch andere Verfahren, vor allem aus Berlin, kamen im Prozess zur Sprache. Richter Christoph Schwiebacher sagte: „Sie sind Überzeugungstäter. Keine Märtyrer für den Klimaschutz.“

"Letzte Generation" im Allgäu: 21-jähriger Klimaaktivist will wegen Ausbildung nicht mehr an Klebeaktionen teilnehmen

Im Fall von zwei der insgesamt sechs Angeklagten sei das aber anders. Sie erhielten mildere Strafen. 200 Sozialstunden und „Freizeitarrest“ soll ein mittlerweile 22-Jähriger verbüßen. Er ließ über seinen Anwalt während der Verhandlung erklären, dass er sich aktuell in Therapie befinde. Schon während seiner aktiven Zeit habe er an Depressionen gelitten, die Gruppe habe ihm Halt gegeben, schrieb er. Mittlerweile finde er diesen Halt unter anderem in der Ausbildung zum Gemüsegärtner, die er im Sommer beginnen will. Festkleben oder an anderen Aktionen beteiligen will er sich nicht mehr.

Ein 53-jähriger Oberallgäuer muss, wie schon vom Amtsgericht im Januar entschieden, 3000 Euro zahlen – auch die anderen Angeklagten erhielten damals Geldstrafen ab 300 Euro. Der 53-Jährige habe sich nur einmal an einer Klebeaktion beteiligt und setze sich sonst bei Vorträgen für den Klimaschutz ein, sagte Schwiebacher. Zum Verfahren vor dem Landgericht war es jetzt gekommen, weil Aktivisten und auch Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt hatten.

"Serientäter": Urteile aus Berlin spielen bei Prozess um Letzte Generation in Kempten eine Rolle

Zum Urteil gegen die vier anderen Angeklagten, die alle aus der Region stammen, sagte Schwiebacher: „Es wird wohl eine Lawine an Urteilen auf sie zu kommen. Und die Lawine rollt schon.“ Zwei Stunden hatten die Aktivisten in Kempten Autofahrer im Stau laut Staatsanwaltschaft „in Geiselhaft“ gehalten, mindestens 100 Menschen seien betroffen gewesen – mit „nicht unerheblichen Folgen“. So sei ein Autofahrer wegen der Blockade etwa nicht rechtzeitig zu einer Abschlussprüfung erschienen, sagte Schwiebacher.

Ebenfalls Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens in Kempten hatte eine Liste mit Vorfällen aus Berlin. Darin legte die dortige Polizei dar, in wie viele Verfahren die Allgäuer verwickelt sind.

Richter Christoph Schwiebacher sah die Freiheitsstrafen als wirksamstes Mittel. Er sagte: „Ihre Ziele für den Klimaschutz sind ehrenwert, das würde ich alles so unterschreiben, aber sie rechtfertigen keine Straftaten.“ Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.