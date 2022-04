Mittelschüler aus Altusried auf Kennenlern-Tour bei Liebherr in Kempten

Elektroniker, Produktdesigner, Industriemechaniker - diese Berufe haben Schüler und Schülerinnen bei Liebherr erkundet. Das Unternehmen beschäftigt 100 Azubis.

09.04.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Was will ich einmal werden? Diese Frage stellt sich vermutlich jeder Mensch einmal. Um eine Antwort darauf zu finden, bekamen Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Altusried jüngst Unterstützung von der Allgäuer Berufsoffensive. Die Klasse 9 bM durfte einen Vormittag bei der Firma Liebherr in Kempten verbringen und drei Berufe „ausprobieren“: Elektronikerin, Technischer Produktdesigner und Industriemechanikerin.

