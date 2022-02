Das 5G-Mobilfunknetz in Kempten wird aufgerüstet

Betreiber wollen Mobilfunk-Anlagen in Kempten auf 5G aufrüsten. Dennoch gibt es weiter unterversorgte Gebiete, etwa bei Heiligkreuz - die Stadt ärgert das.

Handy und Tablet sind zunehmend das mobile Büro in der Tasche. Obendrauf kommen Freizeitnutzungen wie das Abspielen von Filmen und Musik. Immer mehr Daten werden per Mobilfunk übertragen. Keine Überraschung, dass die Betreiber ihre Netze ausbauen. Im Dezember und Januar haben Telekom, Vodafone und Telefonica angekündigt, eine ganze Reihe an Standorten in Kempten für den 5G-Standard erweitern zu wollen. Viele Nutzer schauen längst nicht mehr nur auf die Qualität beim Telefonieren, sondern auch aufs Tempo der Datenübertragungen.