Achter Mobilpunkt in Kempten und zwei neue E-Autos

Aus zwei mach vier. Die Stadt Kempten erweitert ihre E-Auto-Flotte durch einen weiteren Mobilpunkt am Hauptbahnhof. So funktioniert die Nutzung der Autos.

30.10.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Der achte Mobilpunkt in Kempten ist eröffnet. Auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs befinden sich von nun an zwei E-Autos, die per App gebucht werden können. Studierende, Pendler und Gäste haben so die Möglichkeit, vom Bahnhof aus mobil zu sein, teilt die Stadt mit.

14 E-Lastenräder und vier E-Autos gibt es auszuleihen

Die Mobilpunkte sind Teil des Mobilitätskonzepts 2030, das sich zum Ziel gesetzt hat, neue und klimafreundliche Formen der Mobilität zu fördern. In der ganzen Stadt sind die Stationen verteilt, an denen E-Lastenräder und E-Autos ausgeliehen werden können. Insgesamt stehen an den acht Stationen 14 E-Lastenräder der Firma Sigo und vier E-Autos von Sirch Mobility zur Verfügung.

So funktioniert die Registrierung bei der Sirch Mobility App

Doch wie läuft die Buchung eines E-Autos ab und was gibt es zu beachten? Emanuel Sanna ist Mobilitätsmanager bei Sirch Mobility und erklärt den Vorgang. "Nachdem man sich die ,Sirch Mobility' - App heruntergeladen hat, ist eine Registrierung - wie bei anderen Plattformen auch - nötig", sagt er. Persönlich Daten werden abgefragt, zudem erfolge eine Führerscheinprüfung, indem die Vorder- und Rückseite des Scheins sowie ein gemeinsames Foto vom Schein und der Fahrerin oder dem Fahrer hochgeladen wird.

Nach 24 Stunden ist man in der Regel freigeschaltet

Das Team von Emanuel Sanna prüfe die Angaben manuell, innerhalb von 24 Stunden erfolge in der Regel die Freigabe zur Buchung und Nutzung der Autos. Wer sich am Wochenende registriert, werde aber erst am nächsten Werktag geprüft. "Das Carsharing wurde in Kempten sehr gut angenommen, Privatpersonen, Firmen und auch Mitarbeiter der Stadt nutzen die Autos", sagt Sanna. Deswegen habe man sich entschieden, zwei weitere Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen.

Lesen Sie auch: Kemptens erster Mobilpunkt öffnet an der Grabengasse

Etwa eine Reichweite von 350 Kilometern - je nach Fahrstil

Das Angebot sei flexibler als das eines Mietservices, einmal registriert sei künftig kein Anmeldeprozedere mehr nötig, zu jeder Tages- und Nachtzeit könnten die Autos dann benutzt werden. Und woher bekommen Fahrerinnen und Fahrer den Autoschlüssel? "Das Fahrzeug lässt sich über die App öffnen und schließen, trotzdem gibt es im Auto noch einen Schlüssel", sagt Sanna. Die Reichweite der Fünfsitzer betrage etwa 350 Kilometer, im Winter seien es weniger, etwa 280.

Lesen Sie auch: Verkehrswende: In Wiggensbach testen Bürger nun kostenlos E-Autos

So viel kostet die Fahrt mit dem E-Auto

Pro Stunden kostet das Ausleihen 3,50 Euro, dazu kommen pro Kilometer 29 Cent. Lege man beispielsweise während einer Dauer von zwei Stunden 20 Kilometer zurück, koste dies 12,80 Euro. Bei längerer Nutzung, etwa zehn oder zwanzig Stunden, gebe es jedoch zehn oder zwanzig Prozent Rabatt. Nach einer Fahrt muss das ausgeliehene Auto wieder an die ursprüngliche Station zurückgebracht werden. Dabei sei es nicht möglich, zwischen der Station am Hauptbahnhof und der in der Grabengasse zu wählen.

Weitere Nachrichten aus Kempten lesen Sie wie immer hier.