"Die Lust auf Tracht ist groß" - elf Jahre Alpenherz

Unter dem Motto "Alpenherz" luden Designerin Sandra Abt und ihrer Geschäftspartnerin Verena Krist zur Jubiläumsfeier - Zwei Abende in Tracht aus dem Allgäu.

12.08.2022 | Stand: 16:37 Uhr

Laura-Marie Geissler und Jimi Blue Ochsenknecht, Mariella Ahrens, Ella Kamps, Simone Ballack, Christine Theiss, Peyman Amin, Alexander Mazza, Jeannette Graf und Co. feiern Jubiläumsparty

Dirndl oder doch lieber Sommerkleid? Das war die Frage, welche die VIP-Ladies vor dieser Party beschäftigte. Designerin Sandra Abt hatte mit ihrer Geschäftspartnerin Verena Krist zur Jubiläumsfeier „11 Jahre Alpenherz“ eingeladen.

Allgäuer Designerinnen laden zu "11 Jahre Alpenherz"

Einmal wurde im Münchner Kult-Lokal „Atlantik Fisch“ und einmal im Stammhaus in Kempten gefeiert. Da die beiden Powerfrauen mit ihrem Label nun seit drei Jahren nicht mehr nur Trachten herstellen, sondern auch eine Ready-to-wear Kollektion mit Sommerkleidern, Blusen, Röcken etc. lanciert haben, lautete der Dresscode schlichtweg „Alpenherz“.

Lesen Sie auch: Söder kommt zur Festwoche - Das sind die Fragen an den Ministerpräsidenten

Diese prominenten Gäste waren am Start

Doch egal, für welches Outfit sich die Gäste entschieden hatten – die Vorfreude auf die Wiesn war bei den meisten der Gäste, zu denen u.a. Rennfahrerin Laura-Marie Geissler und ihr Freund, Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspielerin Mariella Ahrens, Ella Kamps (Frau von Heiner Kamps), Simone Ballack, Moderatorin und Ex-Kickboxerin Christine Theiss, Moderatorin Carolin Henseler, Moderator Alexander Mazza und Model-Agent Peyman Amin zählten, riesig. Und auch die Freude darüber, endlich einmal wieder zu feiern.

Bilderstrecke

11 Jahre Alpenherz

1 von 35 2 von 35 3 von 35 4 von 35 5 von 35 6 von 35 7 von 35 8 von 35 9 von 35 10 von 35 11 von 35 12 von 35 13 von 35 14 von 35 15 von 35 16 von 35 17 von 35 18 von 35 19 von 35 20 von 35 21 von 35 22 von 35 23 von 35 24 von 35 25 von 35 26 von 35 27 von 35 28 von 35 29 von 35 30 von 35 31 von 35 32 von 35 33 von 35 34 von 35 35 von 35 Im Stammhaus von Alpenherz in der Salzstraße feiert die Kemptener Schickeria den 11. Geburtstag des Unternehmens. Bild: Ralf Lienert Im Stammhaus von Alpenherz in der Salzstraße feiert die Kemptener Schickeria den 11. Geburtstag des Unternehmens. Bild: Ralf Lienert 1 von 35 Kempten 11 Jahre Alpenherz - AlpenHerz ist eines der bekanntesten Trachtenlabels. Die Marke wurde von den beiden Designerinnen Sandra Abt und Verena Krist im Jahr 2011 gegründet. AlpenHerz ist die Trachtenmanufaktur aus Kempten (Allgäu). Die beiden Designerinnen bieten massgeschneiderte Dirndl, H... Bild: Ralf Lienert Kempten 11 Jahre Alpenherz - AlpenHerz ist eines der bekanntesten Trachtenlabels. Die Marke wurde von den beiden Designerinnen Sandra Abt und Verena Krist im Jahr 2011 gegründet. AlpenHerz ist die Trachtenmanufaktur aus Kempten (Allgäu). Die beiden Designerinnen bieten massgeschneiderte Dirndl, H... Bild: Ralf Lienert

Lesen Sie auch

Festwochen-Vorbereitungen laufen Vorfreude auf Feste – in neuer Tracht: Diese Trends sollten Dirndlträgerinnen und Lederhosen-Fans kennen

„Man merkt, dass die Leute endlich wieder ausgehen wollen. Und auch die Lust auf Tracht ist groß. Jede möchte dieses Jahr ein neues Dirndl im Schrank haben“, sagt Gastgeberin Sandra Abt lachend.

Feier als "Dankeschön"

„Wir wollten eigentlich schon letztes Jahr das zehnjährige Bestehen von Alpenherz feiern, aber das war coronabedingt dann leider doch nicht möglich. Deshalb feiern wir nun das Elfjährige – zu einem Zeitpunkt, wo das Feiern wieder möglich ist. Ich habe heute nur Freunde/innen, Partner und Händler eingeladen – alles Menschen, die Alpenherz über die Jahre hinweg die Treue gehalten und uns unterstützt haben. Es ist ein Dankeschön an die fleißigen Träger:innen unseres Labels. Alle Gäste heute tragen alle Alpenherz, viele schon die neue Wiesnkollektion“, so die Gastgeberin.

Bilderstrecke

11 Jahre Alpenherz

1 von 19 2 von 19 3 von 19 4 von 19 5 von 19 6 von 19 7 von 19 8 von 19 9 von 19 10 von 19 11 von 19 12 von 19 13 von 19 14 von 19 15 von 19 16 von 19 17 von 19 18 von 19 19 von 19 Endlich wieder Tracht, endlich wieder feiern! „11 Jahre Alpenherz“ – und endlich wieder Tracht! Laura-Marie Geissler und Jimi Blue Ochsenknecht, Mariella Ahrens, Ella Kamps, Simone Ballack, Christine Theiss, Peyman Amin, Alexander Mazza, Jeannette Graf und Co. feiern Jubiläumsparty im Atlantik Fisch . Dirndl oder doch lieber Sommerkleid? Bild: API (c) Michael Tinnefeld Endlich wieder Tracht, endlich wieder feiern! „11 Jahre Alpenherz“ – und endlich wieder Tracht! Laura-Marie Geissler und Jimi Blue Ochsenknecht, Mariella Ahrens, Ella Kamps, Simone Ballack, Christine Theiss, Peyman Amin, Alexander Mazza, Jeannette Graf und Co. feiern Jubiläumsparty im Atlantik Fisch . Dirndl oder doch lieber Sommerkleid? Bild: API (c) Michael Tinnefeld 1 von 19 Natascha Grün (Dirndl : Alpenherz), Jeanette Graf (Outfit : Alpenherz), Darya Strelnikova (Dirndl : Alpenherz), Cecilia Fashion (Dirndl : Alpenherz), Claudelle Deckert (Dirndl : Alpenherz), Ella Kamps (Dirndl : Alpenherz), Verena Krist (Alpenherz), Sandra Abt (Dirndl : Alpenherz), Silke Untch –... Bild: API (c) Michael Tinnefeld Natascha Grün (Dirndl : Alpenherz), Jeanette Graf (Outfit : Alpenherz), Darya Strelnikova (Dirndl : Alpenherz), Cecilia Fashion (Dirndl : Alpenherz), Claudelle Deckert (Dirndl : Alpenherz), Ella Kamps (Dirndl : Alpenherz), Verena Krist (Alpenherz), Sandra Abt (Dirndl : Alpenherz), Silke Untch –... Bild: API (c) Michael Tinnefeld

Was sind die Trends für die Allgäuer Festwoche und die Wiesn? Sandra Abt: „Samtdirndl in den unterschiedlichsten Farben, zum Beispiel in einem eleganten Dunkelblau oder in Olivgrün. Wir haben für diese Saison in Kooperation mit dem Label Riani ein wunderschönes Dirndl in Olivgrün. Außerdem im Trend liegen auffällige Schürzenbänder sowie Blusen aus Spitze, aber auch wieder aus Leinen und Baumwolle.

Das sind die Trends auf der Allgäuer Festwoche 2022 in Kempten

In den letzten Jahren waren die hochgeschlossenen Blusen ein großer Trend. Diese sind auch nach wie vor gefragt. Es kommt aber auch wieder der klassische V-Ausschnitt. Die Damen zeigen wieder mehr Dekolleté.“ Muss man sich jetzt schon nach einem Dirndl umschauen – bevor alles ausverkauft ist? Die Designerin lachend: „Mit der Frühlings-Kollektion wird es tatsächlich eng, da sind wir so gut wie ausverkauft. Aber von der neuen Herbst-Kollektion, die im jetzt in den nächsten Wochen ausgeliefert wird, haben wir vorausschauend genügend produziert.“

Lesen Sie auch: Allgäuer Festwoche 2022: Programm, Termine und alle Infos im Überblick