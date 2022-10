Große Gefühle treffen bei "Ich lieb dich" im Kemptener Theater Erwachsene wie Kinder ins Herz. Über Irrwege der Liebe – und was sie mit Zitroneneis zu tun haben.

29.10.2022 | Stand: 10:57 Uhr

„Ich liebe dich.“ – „Ich dich nicht.“ Kaum eine Antwort verletzt so sehr wie diese. Sie wirft Fragen auf nach dem Warum, lässt zweifeln, stürzt einen in noch größeres Gefühlschaos, wenn sich zur unerwiderten Liebe Angst, Wut oder Verzweiflung gesellen. Was ist Liebe? Gibt es sie überhaupt? Fragen wie diese nach dem wohl bewegendsten Thema des Lebens stellt das Stück „Ich lieb dich“ von Kristo Šagor, das am Donnerstagabend im Theater-Oben Premiere feierte.

