Warnstreik: Handel und öffentlicher Dienst der Länder streiken in Kempten

Montag Kundgebung in Kempten am Rathausplatz. Streikaufruf für Beschäftige auch in Immenstadt, Kaufbeuren, Memmingen, Lindau, Weilheim und Landsberg.

Von Redaktion Allgäuer Zeitung

03.12.2023 | Stand: 16:33 Uhr

Über 180 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet die Gewerkschaft Verdi in Kempten, wenn am Montag, 4. Dezember, Beschäftigte aus dem Groß- und Einzelhandel sowie der Länder zum ganztätigen Streik aufgerufen sind. Die Kundgebung beginnt um 11 Uhr am Rathausplatz.

