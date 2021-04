"Morley" bietet fabelhaften Dreigesang

Die Kemptenerin Lydia Schiller hat sich mit zwei Kolleginnen aus Köln und Essen zusammengetan. Das Trio serviert Folkiges und Zartes im Wohnzimmer-Ambiente.

26.04.2021 | Stand: 15:11 Uhr

Tja, da sitzen wir nun im Wohnzimmer und schauen – nein, nicht in die Röhre –, sondern auf den Monitor, in die ebenfalls wohnzimmerartig ausstaffierte Bühne des Stadttheaters: fett gepolsterte Sofas und Sessel, an der Rückwand die drei farbigen Jazzfrühling-Poster Horst Heilmanns aus den Neunzigerjahren. Und nach den obligaten Grußworten des Organisators Andreas Schütz vom Sofa aus springen auch schon drei junge Frauen in Hosenröcken an die Rampen-Mikrofone: Lydia Schiller in der Mitte, links Rosa Kremp und rechts Melissa Muther.