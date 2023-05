20-jähriger Motorradfahrer stürzt nach Ausweichmanöver in Bach bei Kempten

Ein junger Mann ist auf seinem Motorrad unterwegs von Kempten in Richtung Leutkirch, als er stürzt. Das gibt er als Grund an.

23.05.2023 | Stand: 12:51 Uhr

Ein junger Mann ist am Montagabend mit seinem Motorrad bei Kempten von der Straße abgekommen und hat sich leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der 20-Jährige vom Kempten in Richtung Leutkirch unterwegs. Er kam dabei nach rechts von der Straße ab und stürzte in einen Bach.

20-Jähriger verletzte sich bei Motorradunfall bei Kempten leicht

Der 20-Jährige verletzte sich leicht, er trug Prellungen und Schürfwunden davon. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Fahrbereit blieb es. Als Grund für den Unfall nannte der Fahrer ein Tier auf der Straße, dem er ausweichen musste.

