Motorrad-Unfall zwischen Missen und Sibratshofen: Mann (52) und Frau (46) schwer verletzt

Nahe Weitnau ist ein Motorradfahrer auf ein anderes Motorrad aufgefahren. Laut Polizei sind zwei Beteiligte schwer verletzt.

30.05.2021 | Stand: 19:26 Uhr

Ein Motoradfahrer (52) und eine Motorradfahrerin (46) wurden am Sonntag (30. Mai 2021) gegen 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2006 im Oberallgäu schwer verletzt.

Wie die Polizei am Abend mitteilte fuhr eine Gruppe von drei Motorradfahrern von Missen in Richtung Sibratshofen. Aus bisher unbekannter Ursache fuhr demnach "das letzte Motorrad auf das vorausfahrende Motorrad auf, nachdem die Gruppe nach rechts in eine Bucht abbiegen wollte". Der 52-jährige Fahrer und seine 46-jährige Sozia stürzten vom Motorrad und verletzten sich hierbei schwer.

Der vorrausfahrende Fahrzeugführer stürzte ebenfalls, wurde jedoch nicht verletzt. Zahlreiche Ersthelfer kamen zu Hilfe, darunter glückerweise auch ein Arzt. Unter anderem befand sich auch der Rettungshubschrauber im Einsatz, der eine der verletzten Personen ins Krankenhaus flog.

Es entstand ein Sachschaden von circa 6.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde der betroffene Streckenabschnitt für etwa drei Stunden voll gesperrt. Zur Klärung des Unfallsachverhaltes wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Polizei sucht Zeugen: 0831/9909-2050.

