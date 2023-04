Unsachgemäße Entsorgung: Ermittler haben Vermutung für Brandursache am Müllheizkraftwerk

Nach dem Brand auf dem Gelände des Müllheizkraftwerks in Kempten am Dienstag haben die Ermittler nun eine Vermutung für die Ursache.

28.04.2023 | Stand: 21:50 Uhr

Nach dem Brand auf dem Betriebsgelände des Müllheizkraftwerk am vergangenen Dienstag gibt es nun eine erste Vermutung für die Brandursache, wie die Polizei am Freitag mitteilt.

Laut Ermittlern soll aufgrund der Durchfeuchtung auf dem Außengelände als Brandursache ein falsch entsorgter Lithium-Ionen-Akku die Ursache für den Brand am Dienstag gewesen sein.

Polizei mahnt, Lithium-Ionen-Akkus sachgerecht zu entsorgen

In den vergangenen Jahren kommt es in Müllfahrzeugen und Abfallverwertungsanlagen vermehrt zu Bränden, die von Lithiumbatterien ausgelöst werden. Lithium-Ionen-Akkus befinden sich mittlerweile in vielen Gegenständen und können zum Teil auch nicht aus diesen entnommen werden, so die Polizei. Sind die Akkus noch dazu defekt, komme es bei Kontakt mit Luft oder Wasser sehr rasch zu einer Entzündung.

Deshalb empfiehlt die Polizei, alle Gegenstände, die einen Lithium-Ionen-Akku enthalten aber auch Akkus selbst niemals über den Rest- oder Sperrmüll zu entsorgen, sondern an einem der 38 Wertstoffhöfe im ZAK-Gebiet.