Mülltrennung an Schulen: Projekt in Kempten soll Kosten senken

Nur acht Schulen in Kempten sind bei einem Projekt von Stadt und ZAK dabei und trennen ihren Müll von Wertstoffen. Das soll Kosten senken; doch es gibt Haken.

10.10.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Konsequente Mülltrennung an Kemptener Schulen? Was nach einem vernünftigen Ziel klingt, ist nicht immer so einfach umzusetzen. In der Praxis gibt es einige Haken, die die Schulen ausbremsen. Das machte Kemptens Klimaschutzmanager Thomas Weiß im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz deutlich.

