Murat Parlak: Die Glücksgefühle eines Pianisten

Murat Parlak tanzt auf vielen Hochzeiten. Gerade hat der Pianist (47) die Musik fürs Hörspiel „Stolz und Vorurteil“ nach dem Roman von Jane Austen geschrieben.

01.04.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Murat Parlak ist viel unterwegs. Endlich wieder. Der aus Kempten stammende Profi-Musiker genießt es, nach dem ganzen Corona-Frust wieder auf der Bühne zu sein, am Klavier oder Flügel zu sitzen, zu spielen, zu singen und neue Musik-Projekte in Angriff zu nehmen. Als er vor einiger Zeit nach einem Konzert in Tübingen spätnachts mit dem Auto heim nach München fuhr, hörte er wie so oft Radio – und hatte ein Glückserlebnis. Es lief ein Hörspiel, bei dem sich eine junge temperamentvolle Frau mit einem schnöseligen reichen Mann einen verbalen Schlagabtausch lieferte und das Murat Parlak nur allzu gut kannte: Denn für „„Stolz und Vorurteil“ – nach dem berühmten Roman von Jane Austen – hatte er die Musik komponiert und mit Kollegen eingespielt.

Murat Parlak tourt mit der New-Wave-Ikone Anne Clark

„Wahnsinn, da fährt man durch die Nacht und hört plötzlich seine eigene Musik“, sagt Murat Parlak und lässt sogleich ein schallendes Gelächter hören. Als Solokünstler ist er derzeit wieder viel unterwegs, tritt aber auch in anderen Besetzungen – Trio oder Quartett – auf. Es läuft wieder nach dem globalen Stillstand. „All das, was während Corona abgesagt wurde, findet wieder statt“, sagt der 47-Jährige überglücklich. Auf eine lange verschobene Tournee freut er sich heuer besonders: die mit der britischen New-Wave-Ikone Anne Clark. Seit über 20 Jahren ist Parlak wie der Immenstädter Gitarrist Jeff Aug Teil der Tour-Band der Meisterin des „Spoken Word“.

Auch für das Theater in Kempten komponiert Murat Parlak immer wieder

Murak Parlak ist ein musikalisches Tausendsassa – er fühlt sich in unterschiedlichen Genres wohl – ob Klassik, Jazz, Pop, Rock oder Elektro. Und er schaut gern über den musikalischen Tellerrand hinaus. Sechs Jahre lang war er musikalischer Leiter am Staatsschauspiel in Stuttgart (2007 bis 2013), arbeitete mit TV-Ikone Harald Schmidt zusammen, realisiert mit Schauspieler Dominique Horowitz Bühnenprojekte. Immer wieder schreibt er Musik fürs Theater, beispielsweise für das surreal-poetische Liebesdrama „Die Geschichte von den Pandabären“ von Matéï Visniec, das Anfang März am Theater Ariane in Winterhur (Schweiz) Premiere feierte.

Auch für das Theater in Kempten wird er wieder Musik liefern. Zuletzt, 2022, hatte er das für das Schauspiel „Liebste Kitty – das Tagebuch der Anne Frank“ gemacht. Im Oktober wird er beim Musiktheater „Ewig jung“ von Erik Gedeon, eine von zwei kommenden Großproduktionen, für die Musik verantwortlich sein und auf der Bühne mitwirken.

Murat Parlak war nicht einverstanden mit den Musikwünschen zu Jane Austens "Stolz und Vorurteil"

Seit vielen Jahren komponiert Murat Parlak für den Rundfunk. Angefangen hatte dies 2008 mit einem Radio-Tatort des SWR. Es folgten Hörspiel-Musiken, etwa für Stücke von Heidi von Plato („Thea’s Lachen“, „Super Elli“). Mit dem auf Hörspiele spezialisierten Regisseur Kai Grehn arbeitet Parlak seit langem zusammen. Für dessen Hörspiel „Sturmhöhe“ nach Emily Brontës „Wuthering Heights“ schrieb er 2013 mehrere kürzere Klavierstücke, zu denen Anne Clark Gedichte und Texte Emily Brontës vortrug. Grehn fragte Parlak auch für sein jüngstes Projekt „Stolz und Vorurteil“ an. Doch dieses Mal galt es Stolpersteine aus dem Weg zu räumen.

„Ich kannte das Buch und sagte einfach zu“, erzählt der Kemptener. Wochen später meldete sich Grehn mit einem konkreten Auftrag, doch da zog Parlak nicht mit. Grehn stellte sich für die Hörspiel-Adaption des Romans aus dem 19. Jahrhundert opulente Orchestermusik vor. Für Parlak hat die komplizierte Liebesgeschichte von Elizabeth und Mr. Darcy dagegen etwas „Wohnzimmerhaftes“. „Bombastische Musik würde das Filigrane der Geschichte zerstören“, sagt Parlak. „Klavier solo wäre mir aber auch zu langweilig gewesen.“ Stattdessen schwebte ihm ein warmer, kammermusikalischer Sound vor, Salonmusik mit Klavier, Kontrabass, Oboe, Violine und Cello. Und mit diesem Vorschlag überzeugte er dann Regisseur Kai Grehn. „Ich wollte mit meiner Musik die damalige Zeit mit unserer heutigen vereinen“, sagt Parlak.

Murat Parlaks Musik trägt wunderbar durch die Geschichte

Am Ende hatte er für die Aufnahmen 22 Klavier-Solostücke und 25 Stücke für Ensemble zusammen. Daraus wurden dann für das vierstündige Hörspiel vier Klavierthemen und neun Ensemblethemen destilliert, die variiert wurden. Die Aufnahmen im Studio des Hessischen Rundfunks (hr) in Frankfurt dauerten drei Tage. Beteiligt waren neben dem Allgäuer Murat Parlak vier Mitglieder des hr-Orchesters. Die Dialoge mit Alexander Fehling (Mr. Darcy), Maeve Metelka (Elizabeth) und anderen fanden in Berlin statt. Wie Regisseur Grehn das Ganze zu einem Hörspiel zusammenmontierte, gefällt dem Komponisten. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.“ Tatsächlich trägt Parlaks sensible Musik den Zuhörer durch die immer noch fesselnde und von Grehn wunderbar dialogisierte Geschichte. Überwiegend positiv sind auch die Online-Kommentare zu „Stolz und Vorurteil“.

Dass seine Arbeit an „Stolz und Vorurteil“ noch ganz anderen gefallen hat, merkte Parlak unlängst, als ihm Post in Form einer Gema-Abrechnung ins Haus flatterte. Denn Teile seiner Kompositionen wurden offenbar für eine Tier-Doku des Senders verwendet – dafür erhielt der Komponist unverhoffte Tantiemen.

Das Hörspiel „Stolz und Vorurteil“ von Kai Grehn ist erschienen im Hörverlag, München (Produktion: Hessischer Rundfunk); erhältlich als 4 CDs und Download. Es gibt auch einen Podcast: www.hr2.de/podcasts/hoerspiel/stolzundvorurteil