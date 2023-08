Musical-Show: Chvatal, Seibert und Weckerlin im Residenzhof Kempten

„Musicalstars unterm Sternenhimmel“: Janet Chvatal, Mark Seibert, Sabrina Weckerlin, Isabella Dartmann und Bob van den Weijdeven begeistern im Residenzhof Kempten.

11.08.2023 | Stand: 14:01 Uhr

Die ersten Fans reisten von weither und nachmittags an, um ja die ersten bei der Einlassöffnung zu sein und sich die besten Plätze an der Bühne zu sichern: „Musicalstars unterm Sternenhimmel“ hieß die Gala, mit der die Veranstaltungsreihe „Kultur im Residenzhof“ endete; das Finale lockte 600 Besucherinnen und Besucher an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.