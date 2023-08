Musik im Bauernhof: Sängerin Andrea Jörg lädt zu Konzert mit Jazz, Operettenmelodien und Liedern in Mundart

Sängerin Andrea Jörg hat ihre "Allgäuer Heubühne" in Schwarzenberg weiter ausgebaut. Sie und ein Trio mit Christian Mayer treten dort auf, wo einst Heu lagerte.

04.08.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Es hat zwar bisher nur ein Konzert auf der „Allgäuer Heubühne“ von Andrea Jörg in Oberschwarzenberg gegeben, genau vor einem Jahr. Aber es kam offenbar so gut an, dass das zweite, geplant für 12. August 2023, schon jetzt so gut wie ausverkauft ist. Vermutlich fast 200 Besucherinnen und Besucher werden in der alten Tenne Lieder hören von Jazz und Swing über Operette, Tango und Pop bis zu eigenen Stücken der 34-jährigen Sängerin, die sie teils im Allgäuer Dialekt singt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.