Kapelle Haldenwang wirkt bei Fronleichnamsprozession in Rom mit

Die Musikkapelle Haldenwang spielt bei der Fronleichnamsprozession in Rom. Höhepunkt ist das Angelusgebet mit Papst Franziskus. Die Vorfreude ist groß.

02.06.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Alle Wege führen nach Rom. Das zumindest kann zur Zeit auch die Musikkapelle Haldenwang von sich sagen. Denn sie bereitet sich gerade organisatorisch und musikalisch auf eine viertägige Fahrt nach Rom vor. Dort gestalten die 35 Musiker und Musikerinnen gemeinsam mit drei weiteren Kapellen aus Baden-Württemberg und Österreich die Fronleichnamsprozession.

Nach einem feierlichen Hochamt im Campo Santo Teutonico, dem „deutschen Friedhof“, der direkt links neben dem Petersdom liegt, wird sie die Prozession durch die Vatikanischen Gärten führen. Feierlicher Abschluss ist am Sonntag, 11. Juni, das Angelusgebet mit Papst Franziskus auf dem Petersplatz.

Den Anstoß für die Rom-Reise gab Kapellenvorstand Hans-Peter Karg

Möglich wurde die Mitwirkung an der Fronleichnamsprozession in Rom durch die unermüdliche Initiative des Kapellenvorsitzenden Hans-Peter Karg. Nach einem Auftritt der Kapelle Haldenwang bei der Internationalen Grünen Woche 2015 in Berlin gab es den Wunsch, wieder einmal weiter weg zu fahren. Also fragte sich Hans-Peter Karg so lange zu den Verantwortlichen im Erzbistum Augsburg durch, bis er sich für die Prozession zu Fronleichnam in Rom bewerben konnte. Da die Kapelle alle zwei Jahre an Fronleichnam in Augsburg musiziert, ist sie dort nicht unbekannt. Ende 2019 kam dann eine Zusage, die jedoch wegen Corona nicht eingelöst werden konnte. Aber dieses Jahr ist es endlich soweit. 35 Musikanten und 20 Begleitpersonen reisen im Bus in die heilige Stadt.

Freuen sich auf Rom: (von links) Dirigent Michael Denk von der Musikkapelle Haldenwang, stellvertretende Vorsitzende Eva Guggemoos und Vorsitzender Hans-Peter Karg. Bild: Harald Holstein

Am Freitag werden die vier Kapellen im Petersdom selbst eine Messe musikalisch begleiten. Zunächst war geplant, alle zusammen spielen zu lassen. Das wären an die 200 Musikanten gewesen. Dann kam jedoch die Nachricht aus Rom, man befürchte, dass bei der hohen Anzahl der Trompeten das Mosaik von der Decke falle, erzählt Hans-Peter Karg amüsiert. Jetzt spiele bei der Messe im Petersdom jede Kapelle einzeln, um die Menge der Musizierenden zu verkleinern.

Musikkapelle Haldenwang studiert 22 kurze und längere Stücke ein

Noten für das große Ereignis hatten die Musiker und Musikerinnen erst im April erhalten und bisher blieb bei all den anderen Verpflichtungen der Kapelle nicht viel Zeit für Proben. „Wir sind aber hochmotiviert“, versichert Eva Guggemoos, stellvertretende Kapellenvorsitzende. Einiges von den 22 kurzen und längeren Stücken, die bei ihren zwei Auftritten erklingen sollen, sei allerdings bekannt, sagt Dirigent Michael Denk. Manches davon spielen die Haldenwanger selbst an Fronleichnam. Es kommen Kirchenlieder und Prozessionsmärsche zu Gehör. Da die Prozession in Rom von der deutschsprachigen Bruderschaft zur Schmerzhaften Mutter Gottes des Campo Santo Teutonico veranstaltet wird, werden auch die Nationalhymnen von Deutschland, Österreich und der Schweiz erklingen. Natürlich wird auch die vatikanische nicht fehlen.

Obwohl es nicht selbstverständlich ist, hat der umtriebige Hans-Peter Karg es mit einigen „freundlichen E-Mails“ geschafft, einen Besuch bei der Schweizer Garde zu ermöglichen. Für Reiseproviant, Unterkunft bei Klosterschwestern, eine Stadtführung und ein gemeinsames Essen in einem Restaurant ist gesorgt. „Ich persönlich freue mich riesig, dass wir als kleine Landkapelle nach Rom dürfen“, sagt Saxofonistin Anneliese Schiegg. „Ich bin richtig gespannt was uns erwartet.“