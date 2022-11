Musikkapelle Kimratshofen: Vom Traum einer Welt ohne Krieg

Die Musikkapelle Kimrathofen und ihre Gäste aus Zell sorgen in der "Alten Post" für ein kurzweiliges Programm mit Pop- und Musicalsongs, Polkas und Walzer.

08.11.2022 | Stand: 14:30 Uhr

Erstmals seit zwei Jahren konnte die Musikkapelle Kimratshofen wieder ein Konzert geben. Zum Auftritt in der „Alten Post“ luden sie auch die Zeller Blasmusik ein. Die beiden Kapellen sorgten für einen rundum gelungenen, kurzweiligen Konzertabend, den die Besucherinnen und Besucher mit viel Applaus begleiteten.

"Hinterm Horizont geht's weiter": Die Blaskapelle Kimratshofen spielt eine Musical-Hymne an die Liebe und die Hoffnung

Die Musikkapelle Kimratshofen unter Leitung von Hermann Heinle gestaltete den zweiten Konzertteil. Sie eröffnete ihn mit dem schwungvollen Marsch „Opening“. Weiter im Programm, durch das gewohnt gekonnt Carina Hartmann und Bernadette Thanner führten, ging es mit „Pacific Dreams“. Ein Werk das über die Sehnsucht nach Ferne, Trauminseln und Metropolen erzählt, mit geheimnisvollen Klängen, rhythmischen Passagen, aber auch berührenden Melodien. Es folgte das kraftvolle und mitreißende Stück „Hinterm Horizont geht’s weiter“ aus dem gleichnamigen Musical. Eine Hymne an die Liebe und die Hoffnung, dass letztendlich alles gut wird, gesungen von Carina Hartmann und Stephan Braun.

Kathrin Müller von der Musikkapelle Kimratshofen singt bravourös eine Ballade auus der TV-Serie "Grey's Anatomy".

Der nächste Titel konnte passender nicht sein: „Free World Fantasy“, ein Stück, das den Traum einer Welt ohne Krieg thematisiert. In dem bewegenden und ausdrucksstarken Werk ist lebhafte, friedvolle und optimistisch stimmende Musik zu hören. Mit dem Marsch „Der alte Dessauer“, ein Bravourstück für Solo-Trompete, ging es weiter. Dirk Flügge spielte es gekonnt und locker im Publikum, das auch gleich eine Zugabe forderte. Mit der Ballade „The Story“ aus der populären amerikanischen Fernsehserie „Grey’s Anatomy“ verabschiedete sich die Kapelle. Kathrin Müller sang bravourös mit starken Klangfarben. Das Publikum dankte mit langanhaltendem Applaus. Es folgten die lautstark geforderten Zugaben, „Gabriella’s Song“ (ebenfalls gesungen von Kathrin Müller) und die vielseitige Polka „Ehrenwert“.

Zeller Blasmusik serviert Märsche und Polkas und Pop-Hits von "Roxette"

Die Zeller Blasmusik unter Leitung von Oliver Doneck hatte den Konzertabend mit dem Marsch „Blas’ Musik in die Welt“ eröffnet. Weiter im Programm, durch das Conny Geiger führte, ging es mit der Polka „Immer wieder Böhmisch“. Bei „Roxette“, einem Medley mit Hits wie „Listen to your heart“ und „It must have been love“, konnte man den Musikerinnen und Musikern die Spielfreude ansehen, die sich direkt aufs Publikum übertrug. Die Zeller spielten außerdem die emotionale Ballade „The Power of love“ (Solist: Matthias Schaber), die anspruchsvolle Polka „Schöne Pragerin“ und den „Florentiner Marsch“. Die Gäste mussten zwei Zugaben nachreichen, darunter die Polka „Eine letzte Runde“.