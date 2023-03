Musikkapelle Martinszell wird 100 Jahre alt: Beim Jubiläumskonzert läutet eine Fahrradklingel

Die Musikkapelle Martinszell feiert ihr 100-jähriges Bestehen mit einem buntem Programm. Ein Stück macht besonders Spaß.

28.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Bei ihrer Gründung im Jahr 1922 wurde die Martinszeller Musikkapelle auf den Namen „Blechmusikgesellschaft“ getauft. War es in den Anfängen ein blasendes Häuflein von nur 20 Musikanten, hat sich ihre Zahl bis heute verdoppelt. Und der weibliche Anteil beträgt derzeit fast die Hälfte. Das Festkonzert zur 100-Jahr-Feier, das letztes Jahr wegen Corona ausfiel, holte die Musikkapelle jetzt unter dem routinierten Dirigat von Stefan Rietzler vor mehr als 200 Besucherinnen und Besuchern in der fast vollen Oberdorfer Mehrzweckhalle nach.

Zum Auftakt des Konzerts mit Werken aus der Vereinsgeschichte gab es „L’Ora della Veritá“ (Die Stunde der Wahrheit) von Alfred Bösendörfer. Es ist eine für Amateure bläsergerecht in klassischer Manier der Opera buffa geschriebene Ouvertüre, die nach getragener Einleitung in einen opernhaftenergiegeladenen Teil übergeht, um am Ende feierlich auszuklingen. Nach dem variantenreichen, im Stil einer Bigband intonierten „Moby Dick“ des Zillertalers Musikkapellmeisters Michael Geiger gab es mit dem überaus witzigen Solostück für Fahrradklingel und Blasorchester „The Happy Cyclist“ von Ted Huggens ein ausgefallen seltenes Highligt.

Der Solist auf dem Damenfahrrad heißt Johannes Schmölz

Auf dem „alten Schinken“ eines Damendrahtesels an der Seite Rietzlers im Sattel hockend gab Klingelsolist Johannes Schmölz dem Bläsersound eine erlesene, glockenhelle Würze. Die Zuhörerinnen und Zuhörer applaudierten stürmisch.

In zweifachem Intermezzo ehrten ASM-Bezirksvorsitzender Lothar Geist und Vorsitzender Magnus Stoll zahlreiche Musikerinnen und Musiker, darunter auch Posaunist Erwin Reuthemann für 40-jährige Tätigkeit. Zweimal tierisch ging es bei Thomas Asangers Komposition „Nora“ – die Katze erlebte bis 2017 volle 20 Jahre – und mit John Powells Drachen in „How to train your Dragon“ zu.

Glanzvolle Darbietungen füllten den zweiten Programmteil nach der Pause. In den Auszügen aus dem 1912 in London spielenden Loewe-Musical „My Fair Lady“ von 1956 erfreuten zunächst so gängige Melodien wie „The Flowermarket“, „The Rain in Spain“ oder „I Could Have Danced All Night“. Und Alexander Pflugers Komposition „Avalon“ um den mystischen Ort im Sagenkreis von König Artus intonierten die Martinszeller mit jugendlichem Schwung und voluminösem Klang.

„Bergliebe“ bezauberte als wunderbare böhmische Polka des 1992 geborenen, trompetenden Aalener Komponisten Alexander Stütz. Martin Scharnagels Polka-Reggae „A Bavarian Crossover“ bot herzhaft hüpfende Polkaklänge, von gestampften Trommelschlägen rhythmisch untermalt. Schlusspunkt war das von James L. Hosay arrangierte Rock-Medley „Hey Tonight“ aus den 1970er Jahren. Die Band Creedence Clearwater Revival ließ grüßen.

Die Geschichte der Musikkapelle Martinszell

Heute, im Jahr 2023, zählt die Martinszeller Kapelle rund 40 Musikantinnen und Musikanten. Bei der Gründung 1922 – damals noch als „Blechmusikgesellschaft“ – war es ein Häuflein von 20 jungen Männern, die sich nach eineinhalbjähriger Ausbildung zusammentaten, um weltliche und kirchliche Feste zu umrahmen. Um die Instrumente zu finanzieren, nahmen sie 9600 Mark Schulden auf. Die ersten großen Auftritte hatte die Musikkapelle im Jahre 1924, heißt es in der Chronik, die Schriftführerin und Flötistin Carina Reiner für das Jubiläum gerade aktualisiert und erweitert hat.

Mit einem Festzug feierte die Musikkapelle Martinszell im vergangenen Sommer ihr 100-jähriges Bestehen. Bild: Ralf Lienert

Die Kapelle genoss offenbar nicht immer einen guten Ruf. Jungmusiker zu gewinnen sei nicht einfach gewesen, weil Eltern meinten, ihre Söhne könnten in der Kapelle „ein Lump werden“. Nach den Einschränkungen durch den Zweiten Weltkrieg wuchs die Kapelle kontinuierlich, nahm 1954 das erfolgreiche Neujahrsblasen auf, kleidete sich mehrmals neu ein. Inzwischen zählt der Musikverein, den Magnus Stoll als Vorsitzender führt, 196 Mitglieder. Das Durchschnittsalter der Kapelle liegt bei 31 Jahren; die Frauenquote beträgt 43 Prozent. Zwölf Jungmusiker befinden sich in Ausbildung.