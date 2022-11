Musikkapelle Moosbach: Herbert Zuber ist jetzt Ehrendirigent

Blasmusik: Die Musikkapelle Moosbach bietet ein buntes Programm mit fetzigen Rhythmen und träumerischen Melodien und ernennt Herbert Zuber zum Ehrendirigenten.

04.11.2022 | Stand: 13:30 Uhr

Beim Jahreskonzert der Musikkapelle Moosbach unter Leitung von Markus Speiser war musikalisch einiges geboten. Stücke wie „Jump und Joy“ von Markus Götz, „Rock-it“ von Kurt Gäble oder „80er Kult(tour)“ von Thimo Kraas brachten mit fetzigen Melodien Schwung in den voll besetzen Saal des Gasthofs Engel in Moosbach. Fachkundig führte das Ansageteam – Bianca Ettensperger und Sarah Zuber – durchs Programm. Wobei Trompeterin Ettensperger durch gelungene Witze, durchaus auch auf Kosten anderer Register oder Nachbarkapellen, den Saal zum Beben brachte.

Musikkapelle Moosbach bietet eine rasante Abfahrt auf der legendären Streif in Kitzbühel

Ein Höhepunkt des Konzerts war „Downhill“ des Oberösterreichers Florian Moitzi. Er schildert eine Skiabfahrt auf der berühmten Streif in Kitzbühel. Mit Bergmotiven und dem Träumen vom Sieg beginnt das Stück. Dann folgt der spektakuläre Start. Im Brückenschuss kommt der ruhigere Teil des Rennens. Richtung Zielhang wird das Tempo wieder schneller, und von der Ferne sind schon Fantröten und Pfeifen zu hören. Fulminant endet das Werk. Natürlich gehören auch mitfiebernde Fans dazu. Die Musikanten steuern „Yeah“ und „Wooh“ bei.

Auch Polkas und Walzer spielen die Moosbacher Musikantinnen und Musikanten

Auch die traditionelle Blasmusik kam nicht zur kurz. „In schöner Erinnerung“ schwelgten die Zuschauer bei der Polka von Roland Kohler, und „Einfach unvergesslich“ bleibt der Konzertabend mit der Polka von Sebastian Schraml. Der Walzer „Träumerei“ von Mark Sven Heidt lud die Besucherinnen und Besucher zum Träumen ein.

Ehrendirigent Herbert Zuber dirigiert im Engel-Saal die Feinschmecker-Polka von Ernst Mosch

Bereits die Eröffnung mit dem Konzertmarsch „Firmament“ von Sebastian Kunschir hatte das Publikum begeistert, und nach der Pause ging es mit dem Marsch „Im Eilschritt nach Sankt Peter“ wieder flotten Schrittes voran. Die wunderschöne Triomelodie spiegelt den aktuellen Trend in der traditionellen Blasmusik wider. Die „Feinschmecker-Polka“ von Ernst Mosch dirigierte Herbert Zuber, den die Kapelle an diesem Abend für 40-jährige Aktivität, davon 29 Jahre als Erster Dirigent, würdigte und zum Ehrendirigenten ernannte. „Blas’ Musik in die Welt“ – ein schöner Gedanke und zum Ende des Konzerts mit einem schwungvollen Anfang und einem melodiösem Zwischenteil ein wahrhaft gelungener Marsch der Brüder Martin und Stephan Hutter.

Zum Finale des Blasmusik-Konzerts erklingt „Meine Heimat immerzu – liebes Moosbach, das bist du!“

Mit der Polka „Eine letzte Runde“ von Markus Nentwich verabschiedete sich die Moosbacher Kapelle. Doch die Rufe nach einer Zugabe hielten die Musikanten auf der Bühne. Sie zauberten noch einen weiteren Höhepunkt aus dem Hut: den Klassiker „Mein Heimatland“, von Claudia und Franz Uhlemayr mit einem Text versehen. Stolz erhoben sich die Musikerinnen und Musiker und sangen „Meine Heimat immerzu – liebes Moosbach, das bist du!“ Nach der „Lottchen-Polka“ war dann endgültig Schluss.

Lesen Sie auch