Musikkapelle Wengen lädt Publikum zum Mitsingen ein

Konzertbesucher stellen im das Programm der Kapelle Wengen zusammen. Zu hören gibt es Polkas, Märche und Lieder von Udo Jürgens, Andreas Gabalier und Abba.

27.04.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Zu einem Unterhaltungsabend lud die Musikkapelle Wengen in die örtliche Dorfhalle ein. Aufgrund der langen, coronabedingten Probenpause konnte das traditionelle Osterkonzert nicht umgesetzt werden. Dirigent Bernd Mayer eröffnete den bunten Musikstrauß mit dem Marsch „Kaiserin Sissi“.

Die Besucherinnen und Besucher waren an dem Abend aufgerufen, neben bereits fünf vorgewählten Musikstücken der Musikanten, zehn weitere Melodien aus den Kategorien Marsch/Polka, Walzer/Schlager, Medley/Festzelt sowie Stimmung/Solos zu bestimmen. Rund zwei Stunden lang erlebten die Zuhörerinnen und Zuhörer ein abwechslungsreiches Konzert, bei dem sie auch mitsingen konnten. Auf dem Programm standen unter anderem die Polka „Böhmische Liebe“, der „Florentiner Marsch“, der Andreas-Gabalier-Hit „I sing a Liad für di“ und ein Udo-Jürgens-Medley. Am Ende spendeten die Gäste viel Applaus. Es gab strahlende Gesichter im Publikum wie in der Kapelle – auch wegen der Rückkehr zur Normalität nach langer Pandemie.

Christoph Backhaus nahm als Sprecher des Vorstandsteams die D2-Ehrung für Jessica Kiehstaller und Franziska Ortmaier vor. Mit Stefanie Eldner, Jessica Kiehstaller und Christina Kögel wurden drei Jungmusikantinnen in die Wengener Kapelle aufgenommen.