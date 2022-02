Musikprobe in Zeiten von Corona: Moderne Technik hilft

Wie bringt man elf Musiker trotz Corona-Beschränkungen zusammen? Die Band „Soultrouble and the Heavy Horns“ und Leiter Tobias Buhl haben eine Lösung gefunden.

18.02.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Nach zwei coronabedingt sehr mageren Jahren hofft die Band „Soultrouble and the Heavy Horns“ auf eine bessere Saison. Um wegen fehlender Auftritte nicht völlig einzurosten, hat sich die elfköpfige Soul- und Jazzrock-Formation unter Leitung von Tobias Buhl schon früh mit technischen Lösungen für Proben befasst. Denn gemeinsames Üben war wegen der Kontaktbeschränkungen unmöglich. Bereits im ersten Lockdown 2020 gab es Versuche, alle Beteiligten über Internet zu verbinden.

Kein leichtes Unterfangen, denn zu den fünf Bläsern kommen noch Gitarre, Bass, Schlagzeug, Keyboard und – mit dem Ehepaar Simone und Oliver Kammel aus Altusried – zwei führende Stimmen hinzu. Nach einem zweiten Anlauf hat die Band alle technischen Komponenten so optimiert, dass seit einem Jahr ein reibungsloses und effektives Proben möglich ist.

Tobias Buhl hat sich im Keller eine Proben-Ecke mit drei Bildschirmen eingerichtet

Das geht unter der Woche nur abends, nach der Arbeit und wenn die Kindern ins Bett gebracht sind. Dann steigt Bandleader Tobias Buhl, der in Krugzell wohnt, hinunter in seinen Keller und bereitet alles für das wöchentliche, virtuelle Treffen vor. Zwischen Regalen mit Werkzeugen, Kisten und Schuhen hat er sich eine Ecke mit seinen Saxofonen, Mikrofonen, Schaltpulten und drei Bildschirmen eingerichtet. Auf dem größten Bildschirm schalten sich immer mehr Musiker zu und sind dabei an ihren jeweiligen Instrumenten in selbst eingerichteten Ministudios zu sehen. Auf den anderen Bildschirmen stellt Tobias Buhl Lautstärken ein und ruft seine Noten papierlos ab.

Die Musiker von "Soultrouble and the Heavy Horns" sind im gesamten Allgäu verstreut

Aber wie können alle Musiker haargenau synchron geschaltet werden? Um das zu erklären, nimmt Buhl, von Beruf Softwareentwickler, eine Tafel und skizziert darauf die Vernetzung zwischen einem speziellen Server und den Beteiligten auf. Erst nach längerer Suche und mit Hilfe aller technikverrückten Musikerkollegen hat die Band die entsprechende Software und einen Server in Frankfurt gefunden, der alle akustischen Signale mit einer Verzögerung von unter 50 Millisekunden zusammenführt. Erst so können die im ganzen Allgäu verstreuten Musiker gemeinsam spielen. Schlagzeuger Wolfgang Rauch lebt in Ratzenried bei Wangen, Bassist Kurt Hindelang in Sibratshofen, Altsaxofonist Simon Specker in Burgberg (beide Oberallgäu), Trompeter Tobias Gschneidner in Kempten, Basstrompeter Thomas Hartmann in Engetsweiler bei Neuravensburg.

Online-Üben ersetzt keine Live-Probe: Für den Feinschliff ist das direkte Miteinander wichtig

Natürlich sollten alle – besonders jene, die auf dem Land leben – einen schnellen Internetanschluss besitzen. Gitarrist Michael Juhas aus Waltenhofen hat erst kürzlich die Geschwindigkeit seines Anschlusses auf 100 Mbit pro Sekunde erhöht, damit die multipolare Verbindung reibungslos funktioniert. Er sieht klare Vorteile in den Online-Treffen. Denn damit fallen Anfahrtswege weg, und man kann häufiger proben. Der Organisationsentwickler bei Bosch meldet sich aus seinem mit Akustik-Dämmung ausgestatteten Musikraum, den er auch als Homeoffice nutzt. „Natürlich ersetzt das Online-Üben keine Live-Probe, wenn es um Feinschliff geht“, sagt Juhas. „Aber ich freue mich, meine Kollegen zu sehen, und wir können Abläufe besprechen und neue Songs einstudieren.“ Trompeter Helmut Geiger in Arlesried bei Erkheim findet: „Man wird viel konzentrierter und sensibler mit dem Gehör.“

Ein Bild aus früheren Zeiten: "Soultrouble and the Heavy Horrns" traten beim 30. Kemptener Jazzfrühling im Rahmen der Jazznacht im Meckatzer Bräu-Engel in Kempten auf. Bild: Ralf Lienert

Tobias Buhl schätzt an der digitalen Lösung nicht nur, dass die Suche nach einem Probenraum entfällt. „Letztendlich haben die Online-Proben uns als Band über die Coronazeit hinweg am Leben erhalten“, sagt der Bandleader. Ähnlich äußerst sich Pianist Bernd Probst aus Heiligkreuz. „Ohne solch eine Plattform wäre es nicht möglich gewesen, uns gut vorzubereiten“, erklärt er. „So konnten wir überhaupt erst im vergangenen Jahr beim Jazzfrühling antreten.“

Im Sommer sind bereits zwei Open-Air-Konzerte geplant

Die Technik hilft den Musikern, dran zu bleiben und ihre Leidenschaft mit Gleichgesinnten zu teilen. Spätestens im Sommer möchte das gut eingespielte Ensemble wieder vereint auf einer Bühne stehen. Für kommenden Juli hat „Soultrouble and the Heavy Horns“ zumindest schon mal zwei Auftritte in Aussicht: bei einem Open-Air in Giengen an der Brenz und bei einem Streetfood-Fest bei Wangen.