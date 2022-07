"Muss das sein?" - Kritik an Mülltonnen in Kemptens Innenstadt

Verschiedenste Mülleimer an sensiblen Orten - das missfällt nicht nur dem Kemptener Stadtrat Wolfgang Hennig (SPD). Was ihn besonders stört.

17.07.2022 | Stand: 12:48 Uhr

Kempten Eine große orangefarbene Mülltonne, daneben eine gelbe Pfandkiste: Dieser Anblick steche ins Auge, wenn man aus der Schlößlepassage in die Fußgängerzone kommt, kritisiert SPD-Stadtrat Wolfgang Hennig. Und das an einem markanten, geschichtsträchtigen Ort: an der Freitreppe. Muss das sein?, will Hennig im Beirat für Tourismus und Stadtmarketing wissen. Er fordert mehr Sensibilität – und erhält Unterstützung.

„Es geht in erster Linie um die Positionierung“, pflichtete zum Beispiel Professor Guido Sommer von der Tourismus-Fakultät der Hochschule Kempten Hennig bei. Womöglich könnten Behälter eine Lösung sein, die den Müll zum Teil unterirdisch sammeln, sagte Beirats-Vorsitzender Joachim Saukel (Freie Wähler-ÜP). „Aber klar, das kostet und ist mit Arbeit verbunden.“ Niklas Ringeisen, Geschäftsstellenleiter City-Management Kempten, könnte sich mit Blick auf übervolle Abfalleimer als probaten Weg künftig eine digitale Füllstandsmessung vorstellen. Diese würde den Mitarbeitenden im Bauhof anzeigen, wann es Zeit ist, die Tonne zu leeren. Lesen Sie auch: 50 Jahre ZAK - Trotz ausgeklügelter Müllverwertung geht es nicht ohne Verbrennungsofen.

Das Müllaufkommen in Kempten hat von 2016 bis 2021 deutlich zugenommen

Voraussichtlich Ende 2022 werde ein neues Fahrzeug geliefert, mit dem die Leerung der orangefarbenen Müllbehälter schneller und automatisiert erfolgen soll, berichtete Dagmar Lazar (Abteilung Stadtentwicklung) von einem Gespräch mit Bauhofleiter Michael Kral. Von den großen Tonnen soll es noch mehr geben. Nach und nach würden kleinere Abfalleimer, die sich nicht bewährt hätten, abgeschafft. Die recht neuen Pfandringe würden gut angenommen. Im Zuge der Corona-Pandemie habe das Müllaufkommen in der Stadt allerdings deutlich zugenommen: Kamen im Jahr 2016 noch 186 Tonnen zusammen, seien es 2021 etwa 285 Tonnen gewesen.

Mülleimer in Kempten. Bild: Matthias Becker

Diese Steigerung nannte Stefanie Schmitt, Leiterin von Kempten Tourismus, „erschreckend“. „Kann man nicht etwas tun, um den Müll zu reduzieren?“ Michael Heel, Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands, sieht wenig Hoffnung: „Die Menschen brauchen mittlerweile alles mehrfach verpackt.“ Auf Gastronomie-Betriebe komme nun eine Mehrweg-Pflicht zu. Ausgenommen seien allerdings Betriebe mit weniger als 45 Quadratmetern Fläche. Das hält Heel für schwierig, fallen doch insbesondere Imbisse unter diese Grenze. „Man könnte überlegen, ob man für Kempten eine eigene Regel macht.“

Der Beirat für Tourismus und Stadtmarketing will das Müll-Thema weiter im Blick behalten. Zu einer nächsten Sitzung will Saukel Bauhofleiter Kral einladen. Aber nicht nur ihn: Klimaschutzmanagerin Dr. Nina Kriegisch, die sich mit Mehrweg-Systemen beschäftigt hat, soll ebenfalls referieren.

Lesen Sie auch