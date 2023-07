Mutmaßlicher Raubüberfall in Kempten: Tatverdächtige stehlen Ersatzdrogen

Ein Mann und eine Frau haben einen 37-Jährigen in Kempten zusammengeschlagen. Er wurde verletzt und seiner Ersatzdrogen beraubt. Die Polizei ermittelt.

13.07.2023 | Stand: 17:50 Uhr

In Kempten haben zwei Tatverdächtige am Dienstagvormittag einen 37-Jährigen mutmaßlich überfallen und schwer verletzt. Laut Polizei lockten die 27-jährige Frau und ihr 53-jähriger Bekannter das Opfer, den früheren Lebensgefährten der Frau, in eine öffentliche Toilettenanlage.

Drogenersatzstoffe gestohlen: Überfall in Kempten

Die Tatverdächtigen beraubten den 37-Jährigen um seine Tabletten, die sich als Drogenersatzstoffe herausstellten. Außerdem schlugen sie dem Mann einen Zahn aus und verursachten Gesichtsprellungen. Nach Angaben der Beamten bedrohten die Frau und der Mann das Opfer ebenfalls mit einem Elektroschocker.

Nach mutmaßlichem Raubüberfall in Kempten: Untersuchungshaft angeordnet

Die Polizei nahm die Tatverdächtigen eine Stunde nach dem Vorfall in ihrer Wohnung fest. Beide wurden am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Kempten vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Kempten geführt.

