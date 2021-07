Seit zehn Jahren nehmen sich Ehrenamtliche im Repaircafé Kempten defekter Gegenstände an. Die Erfolgsquote it hoch. Jetzt haben sie neue Räume bezogen.

Die Corona-Pandemie hatte gleich in zweifacher Hinsicht Einfluss auf das Repaircafé Kempten: Nicht nur, dass es 2020 nicht öffnen durfte. Die Menschen haben in den ZAK-Boxen auch soviel Gebrauchtes aussortiert, dass das ZAK-Kaufhaus zu klein geworden ist. Dort war das RCK zwei Jahre lang im Untergeschoss zuhause. Deshalb ist die Initiative, die mehr als 30 Freiwillige vereint, in die Scheibenstraße 4 umgezogen.