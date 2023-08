Nach Brand des "Mohrenwirt" in Kranzegg: Jetzt geht es um die Zukunft der Traditionswirtschaft

Nach dem Brand des „Mohrenwirt“ betreiben Toni Rothärmel und seine Familie die Milchwirtschaft auf der Festwoche. Ende des Jahres soll eine Entscheidung fallen.

19.08.2023 | Stand: 13:13 Uhr

Toni Rothärmel war bewusst, dass er von vielen Menschen angesprochen werden würde. Sie wollen wissen, wie es ihm und seiner Familie geht. Und wie es um die Zukunft des „Mohrenwirt“ in Kranzegg steht. Bei einem Feuer im April ist der traditionsreiche Gasthof niedergebrannt. Auf der Allgäuer Festwoche in Kempten ist die Wirtsfamilie dennoch wieder dabei und bedient ihre Gäste in der „Milchwirtschaft“. Und ja, es tut gut, wieder zu arbeiten, sagt Rothärmel. „Daheim sinniert man so viel.“

