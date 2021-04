Upcycling mit Vorsicht - So gießt man Kerzen gefahrlos selbst

Heißes Wachs löste in Kempten einen Brand mit über 100 .000 Euro Schaden aus. Wachswarenhändlerin Reichlmayr hat Tipps im sicheren Umgang mit Wachs und Kerzen.

Am vergangenen Mittwoch wollte ein Kemptener laut Polizei offenbar Kerzenwachs schmelzen – ein Brand und über 100 000 Euro Schaden waren die Folge (wir berichteten).

Viele Menschen wollen Kerzenreste wiederverwenden, sagt Elisabeth Reichlmayr. Dabei sei aber Vorsicht geboten. Sie führt ein Wachswarengeschäft in Kempten und kennt neben den Gefahren auch nützliche Tipps im Umgang mit Kerzen und Wachs. AZ-Reporterin Laura Wiedemann hat mit ihr gesprochen.

Aus alt mach' neu - Das gilt es beim Schmelzen von Wachsresten zu beachten

Worauf sollte man beim Schmelzen von Wachs achten?

Elisabeth Reichlmayr: Wachs und Kerzenreste sollten im Wasserbad geschmolzen werden, so erreichen sie nie eine Temperatur über 100 Grad. Direkt im Topf hingegen kann das Wachs anbrennen und hat dann einen ähnlichen Effekt wie Öl. Wenn so etwas passiert, sollte man auf keinen Fall mit Wasser löschen. Generell sollte man das Wachs auch im Wasserbad immer im Blick haben.

Wie kann aus Wachsresten eine neue Kerze entstehen?

Reichlmayr: Ist das Wachs geschmolzen, ist es ratsam, es zu sieben. Alte Dochtreste oder Zündhölzer, die womöglich im geschmolzenen Wachs sind, könnten sonst zu Problemen bei der neuen Kerze führen. Das geschmolzene Wachs gießen Sie langsam und stetig in ein Gefäß. Das kann ein altes Glas oder eine Dose sein, aber auch eine Form oder ein ausgespülter Joghurtbecher, aus dem man die gegossene Kerze wieder herausnimmt.

Elisabeth Reichlmayr führt ein Wachswarengeschäft in Kempten und kennt die Gefahren von Wachs. Bild: Laura Wiedemann

Auf den Docht kommt es an - So brennt eine Kerze richtig ab

Worauf kommt es außerdem noch an?

Reichlmayr: Wichtig ist beim Kerzengießen der Docht. Ein flacher Docht ist gut geeignet, denn er brennt auf beiden Seiten. Bei einem runden Docht muss hingegen die Öffnung nach oben zeigen. Ist das nicht der Fall entsteht beim Anzünden statt Feuer nur Ruß. Außerdem kommt es auf die Stärke des Dochtes an. Eine dicke Kerze zum Beispiel braucht auch einen dicken Docht, um gleichmäßig abzubrennen. Der Docht muss beim Wachsgießen mittig platziert und am unteren Ende zum Beispiel mit einem Metallplättchen beschwert sein. Das obere Ende wird zum Beispiel an einen Schaschlikspieß gebunden, der auf das Glas oder die Form gelegt wird. So verrutscht nichts. Wenn das Wachs ausgehärtet ist, ist die Kerze einsatzbereit.

