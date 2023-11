Bei Unterkunftssuche für Geflüchtete in Kempten bahnt sich eine Lösung an

Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle berichtet von einem Gespräch mit Innenminister Joachim Herrmann. Das Ergebnis könnte mehrere Sorgen lösen.

24.11.2023 | Stand: 15:51 Uhr

Der Platz in den Geflüchtetenunterkünften in Kempten reicht bald nicht mehr aus. Wenn weitere Menschen in die Stadt kommen, gibt es demnächst Kapazitätsprobleme, diese unterzubringen. In einem Brandbrief hatte sich deswegen Oberbürgermeister Thomas Kiechle an den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann gewandt. Die Stadt wollte vorübergehend ein Gebäude der ehemaligen Ari-Kaserne zur Flüchtlingsunterkunft machen. Schließlich steht diese leer. Doch laut Kiechle teilt das Innenministerium die Sorge der Polizei, dass die Ertüchtigung der Gebäude zu aufwändig ist. Deswegen habe Herrmann eine andere Lösung zugesagt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.