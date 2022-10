Wahl in Wiggensbach: Thomas Eigstler strebt die dritte Amtszeit an. Er will den Nahverkehr verbessern und einen Radweg nach Kempten anlegen.

03.10.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Die Gemeinde Wiggensbach wählt am 16. Oktober ihren Bürgermeister. Dabei wird der alte auch der neue sein, das steht jetzt schon fest: Amtsinhaber Thomas Eigstler ist der einzige Kandidat. Vorab schildert er, wie er sich die nächsten sechs Amtsjahre vorstellt. Heute geht es um die Themen Verkehr und Mobilität:

