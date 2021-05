Die dezentralen Impfungen in Kempten und im Oberallgäu kommen gut an. Gerade diese jetzt zu stoppen, ist unverständlich, sagt unsere Autorin.

03.05.2021 | Stand: 07:35 Uhr

Nach dem verpatzten Start der Corona-Impfungen ging in den vergangenen Wochen endlich etwas voran. Einen Einfluss auf die Lieferung des Impfstoffs haben die Verantwortlichen in Kempten und im Oberallgäu nicht. Doch sie sorgten für das, was in ihrer Macht steht: die nötige Infrastruktur.