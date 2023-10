Nach der Landtagswahl: Für die Oberallgäuer CSU ist das eine Chance

Kommentar zur Landtagswahl: Joachim Konrad ist für die CSU in Kempten und im Oberallgäu eine Chance, sich modern aufzustellen: Er steht auch für den Wandel.

08.10.2023 | Stand: 23:07 Uhr

Die CSU hat es wieder geschafft: Joachim Konrad zieht für Kempten und das nördliche Oberallgäu als Direktkandidat in den Landtag ein. Als Bürgermeister Altusrieds ist der 45-jährige Familienvater kein gänzlich Unbekannter. Aber an die Prominenz seines Vorgängers und langjährigen CSU-Landtagsabgeordneten Thomas Kreuzer kommt er freilich bei weitem nicht ran. Trotzdem hat sich Konrad am Ende deutlich als Direktkandidat gegen den Zweitplatzierten Alexander Hold von den Freien Wählern durchgesetzt. Und der Oberallgäuer erhielt sogar fast genauso viele Stimmen wie Thomas Kreuzer vor fünf Jahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.