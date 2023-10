Bekanntes Gesicht eröffnet neues Lokal im ehemaligen "Neopol" in Kempten

Ein Allgäuer Hotelier und Koch mit Michelin-Stern eröffnet ein neues Lokal in Kempten. Er setzt auf ein Konzept mit Drinks und kleinen Gerichten.

27.10.2023 | Stand: 16:32 Uhr

Der Leerstand in den Räumen des ehemaligen Neopol in Kempten gehört bald der Vergangenheit an: Constantin Kiehne, Chef des Hotels und Restaurants Freistil in Ofterschwang, übernimmt das Lokal in der Königstraße mit neuem Konzept. Der Koch, dessen Oberallgäuer Restaurant unter anderem den grünen Stern des Gastronomieführers Michelin trägt, will sein weiteres Standbein zu Beginn des kommenden Jahres unter dem Namen ['izi] eröffnen.

