Die Stadt gestaltet nun auch den Bereich zwischen Stadtpark und Residenzplatz um. Parallel dazu schließt die Sparkasse die Sanierung ihrer Tiefgarage ab.

18.03.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Nach der Umgestaltung des Stadtparks geht es jetzt an die Zumsteinwiese: Die Bauarbeiten starteten am Mittwoch. In dem Bereich zwischen Sparkassen-Verwaltungsgebäude, Zumsteinhaus und Stadtpark entstehen laut Oberbürgermeister Thomas Kiechle Grünflächen, Sitzgelegenheiten sowie ein Alpengarten. Wenn alles klappt, ist die Umgestaltung vor der Festwoche 2022 abgeschlossen. Parallel dazu beendet die Sparkasse die Sanierung ihrer Tiefgarage mit öffentlichen Stellplätzen.