Nach einer Fehlgeburt: Was Frauen erleben - und wo es Hilfe gibt

Über Fehlgeburten wird selten gesprochen - obwohl sie häufig sind. Eine Kemptener Beraterin zeigt auf, was in einer solchen Krise helfen kann - und was nicht.

05.03.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Etwa 40 Prozent aller Schwangerschaften enden frühzeitig mit einer Fehlgeburt. Trotzdem gilt das Thema wie berichtet bei vielen als Tabu. Das bestätigt nun auch Tanja Krätschmer, Leiterin der Kemptener Schwangerschaftsberatung des Sozialdiensts katholischer Frauen (SKF). In den Beratungsgesprächen merken sie und ihre Kolleginnen: Die Folgen - Ängste, Beziehungsprobleme, Selbstzweifel - wirken sich oftmals erst später aus.

Wegen einer Fehlgeburt werde die Schwangerschaftsberatung der SKF eigentlich nie in Anspruch genommen, sagt Krätschmer. Dass dieses Erlebnis betroffene Frauen belastet, komme allerdings bei anderer Gelegenheit ans Licht: Bei Beratungsgesprächen während einer erneuten Schwangerschaft. Und auch dann meistens zunächst nur zwischen den Zeilen. Frauen hätten große Angst, dass es wieder zu einer Fehlgeburt kommen könnte. "Sie fragen sich: Was habe ich falsch gemacht?", sagt Krätschmer.

Diese Gefühle beschäftigen Frauen nach einer Fehlgeburt

Der Umstand, dass die Ursache eines Abgangs häufig nicht klar ist, nähre solche Schuldgefühle. "Manche haben das Vertrauen in ihren Körper verloren, weil sie damals nicht bemerkten, dass ihr Kind starb." Nun, in der erneuten Schwangerschaft, hätten sie deshalb Angst. "Natürlich ist die Rate an Fehlgeburten enorm hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass es ein zweites Mal nicht klappt, ist aber niedrig", sagt Krätschmer.

Tanja Krätschmer, Leiterin der Schwangerschaftsberatung beim Sozialdienst katholischer Frauen in Kempten. Bild: Christina Maria Kestler

Lesen Sie auch

Kemptenerin (25) will Schweigen brechen und sagt offen: "Ich hatte eine Fehlgeburt" Schicksalsschlag

Doch die Schwierigkeiten für betroffene Frauen beginnen direkt mit der Nachricht, dass das Baby im Bauch nicht mehr lebt. "Oft wird direkt danach über einen Termin zur Ausschabung gesprochen", sagt Krätschmer. Das sei jedoch gar nicht zwingend nötig. "Frauen fühlen sich in dieser Situation oft sehr fremdbestimmt." Manche bräuchten Zeit für den Abschied, andere wünschten eine möglichst baldige Ausschabung. "Da ist jede Frau anders - und genau deshalb ist es wichtig, über die Optionen aufzuklären."

Nach einer Fehlgeburt: So geht es jetzt weiter - vielleicht mit einer "stillen Geburt"

Davon gäbe es nämlich drei. So wäre es oft möglich, abzuwarten, bis der das tote Baby in einer "stillen Geburt" natürlich auf die Welt kommt. Dazu könnten Frauenärzte und Hebammen beraten. Andernfalls geht es um eine Ausschabung oder um medikamentöse Verfahren.

(Lesen Sie auch: Herzogin Meghan berichtet offen von ihrer Fehlgeburt)

Fehlgeburt: Diese Optionen gibt es nun

Und wie danach mit der Situation umgehen? Laut Krätschmer ist das Thema Fehlgeburt nach wie vor ein Tabuthema. "Der Tod wird in unserer Gesellschaft selten nach außen getragen." Zudem spielen Gefühle des Versagens eine Rolle. "Kinder zu bekommen, gilt als das natürlichste der Welt. Manche denken da: Nur ich habe es nicht auf die Reihe bekommen", sagt Krätschmer. Zwar müsse jede Frau ihren eigenen Weg finden. "Aber viele leiden sehr darunter, nicht über ihre Fehlgeburt zu sprechen."

Wie reagiere ich richtig bei einer Fehlgeburt? Darauf sollten Freunde und Familie achten

Allerdings könnten auch Gespräche über eine Fehlgeburt schmerzen. "Wenn das Erlebte und die Trauer herabgespielt wird, kann das unheimlich verletzend sein", sagt Krätschmer. Dabei seien die Emotionen und die Bindung zum Baby nicht von der Schwangerschaftswoche abhängig. "Eine Fehlgeburt ist ein herber Verlust - egal in welcher Woche." In der Situation sei es wichtig, die Trauer ernst zu nehmen. Als Freunde oder Familie solle man "darauf eingehen, nicht beschwichtigen". Krätschmer hat auch erfahren, dass das Verständnis des Umfelds oft nur ein paar Wochen lang anhalte. "Dann kann es kippen und Betroffene hören Sätze wie 'Jetzt hab dich nicht so' oder ähnliches." Jeder Mensch trauere eben auf seine Weise. "Und das muss in Ordnung sein."

Fehlgeburt: Eine Beerdigung für das tote Baby ist am Kemptener Zentralfriedhof möglich

Die Beratungsstelle ermutige daher Frauen, ihren eigenen Weg zu finden, mit der Situation umzugehen. So helfe es manchen, den Embryo zu beerdigen. Auf manchen Friedhöfen sei das möglich. "Für viele fühlt es sich sonst an, als hätte es das Kind nie gegeben." Auf dem Kemptener Zentralfriedhof etwa gibt es ein Kindergrabfeld für Fehl- und Totgeburten, sagt Thomas Klett vom Rechts- und Standesamt. Drei- bis viermal jährlich werde eine Bestattung durch den „Bunten Kreis“ durchgeführt.

Selbst Jahre nach der Fehlgeburt ist es laut Krätschmer noch möglich, beim Standesamt eine Personenstandsanzeige aufzugeben. Der schriftliche Nachweis, dass es das Kind gegeben hat, helfe manchen Eltern. Anderen verschaffe es Erleichterung, zuhause eine Art kleinen Altar aufzubauen, etwa mit Ultraschallbildern und einer Kerze. "Man muss einfach schauen, was den Betroffenen gut tut."

Eine Fehlgeburt kann auch die Beziehung zum Partner belasten

Eine Fehlgeburt schaffe auch in der Partnerschaft Fallstricke. "Jeder trauert anders - und das kann zu Missverständnissen führen." Deshalb sei es wichtig, miteinander über die Situation zu sprechen. "Sonst kann das auch das Aus für die Beziehung bedeuten." Und auch bei einer erneuten Schwangerschaft sind Verständnis und Gespräche angesagt: Denn dann komme es nicht selten vor, dass sich Eltern lange zurückhalten, bevor sie sich auf das neue Glück einzulassen wagen - aus Angst, wieder verletzt zu werden.

Nach einer Fehlgeburt: Das sind Ansprechpartner in Kempten und im Oberallgäu