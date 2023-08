"Mein Daheim steht noch": Anwohner bedanken sich nach Großbrand bei Rettern

„Einfach vorbildlich“, sagen Betroffene nach dem Großbrand in Durach-Weidach über die Helfer. Einige hatten befürchtet, nie mehr in ihre Häuser zurückzukehren.

22.08.2023 | Stand: 19:00 Uhr

„So etwas kennen wir bisher nur aus dem Fernsehen. Wir sind beeindruckt, wie professionell das alles ablief.“ Mit diesem Lob ist Christian Haase am Dienstagvormittag nicht allein. Von allen Seiten gibt es anerkennende Worte für den Einsatz der Hilfskräfte bei dem Großbrand in Durach-Weidach in der Nacht auf Dienstag. Verletzte gab es keine, den Sachschaden schätzt die Polizei auf Millionenhöhe. Bis mittags zog der Rauch über Kempten und das nördliche Oberallgäu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.