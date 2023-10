Nach Hitlergruß auf Corona-Demo: Landgericht Kempten hebt Freispruch auf

Während einer Kundgebung gegen die Coronamaßnahmen im Oktober 2020 in Lindau hat der bekannte Impfkritiker Rolf Kron auf der Bühne den Hitlergruß gezeigt - nun wurde er dafür in zweiter Instanz verurteilt. Das Bild zeigt eine Demonstration 2020 in Kempten, bei der Kron ebenfalls auftrat und für Empörung sorgte.