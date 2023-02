Kemptener Fasching: Nach dem Umzug ist vor dem Umzug

Es gibt Vorschläge für einen anderen Tag oder eine neue Strecke, um den Narren mehr Freiheiten zu erlauben. Veranstalter machen sich Gedanken über Verbesserungen.

23.02.2023 | Stand: 17:47 Uhr

Manche Kritik wurde laut nach dem Faschingsumzug am vergangenen Samstag. Die Faschingsgilde Rottach bemängelte unter anderem die hohen Sicherheitsanforderungen der Stadt, die keine Umzugswagen erlauben würden. Aus der Gastronomie kamen hinter vorgehaltener Hand Stimmen, dass man sich gerade zu Festzeiten liberalere Öffnungszeiten wünschen würde. Die Stadt zeigt sich gesprächsbereit.

Sicherheitsrechtliche Auflagen und Vorschriften lägen auch im Eigeninteresse eines Veranstalters, heißt es aus dem Rechtsamt. Die Regelungen entsprächen meist den üblichen Anforderungen aus dem geltenden Versicherungsschutz oder dem allgemeinen Stand der Technik.

An einige Vorgaben haben sich früher nicht alle gehalten

Die Stadt prüfe für jede Veranstaltung die Sicherheitsvorschriften im Einzelfall. Beim Faschingsumzug habe die Erfahrung aus der Vergangenheit gezeigt, dass Absprachen teilweise nicht funktioniert hätten. So seien vorgegebene Maße der Fahrzeuge nicht immer eingehalten worden. „Dies führte zu der Entscheidung, einen Umzug mit Wagen an dem stark besucherfrequentierten Samstag durch die Fußgängerzone nicht zuzulassen“, heißt es im Schreiben der Stadt.

Bereits im Vorfeld zum diesjährigen Umzug habe es einen Termin mit den Sicherheitsbehörden und der Faschingsgilde gegeben. Dabei habe man Bedenken angesprochen und Optionen vorgeschlagen. Ein Sonntag sei beispielsweise denkbar, oder auch eine andere Strecke.

Andere Wege würden zu neuen Problemen führen

„Sonntags fehlen uns halt die Besucher“, sagt Heiko Floren, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit der Gilde. Den Zugweg zu ändern habe man auch schon überlegt, „aber wir können ja nicht für zwei Stunden die ZUM blockieren“. Für kommendes Jahr wolle aber auch die Rottachgilde ihre internen Abläufe besser koordinieren. „Wir müssen zum Beispiel früher einladen.“

Miteinander reden sei immer gut. Ein weiteres Gespräch mit allen Beteiligten im Rahmen eines Runden Tisches ergebe auch aus Sicht der Behörden Sinn. Neben anderen Sponsoren trägt auch die Stadt einen finanziellen Anteil an den Kosten des Umzugs.

Konflikte zwischen Gastronomie und Anwohnern

Zu den Gastronomie-Öffnungszeiten suche das Rechtsamt Kompromisse. „Wir versuchen stets, den Wunsch zu feiern und das berechtigte Bedürfnis der Nachbarschaft nach ungestörter Nachtruhe in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen“, schreibt das Rechtsamt.

Grundsätzlich werde jede Veranstaltung, die über den regulären Gastronomiebetrieb hinausgeht, vorab geprüft. Dabei komme es unter anderem auf die Lage und die Art der Veranstaltung an. Beachtet werde auch, ob es bereits Lärmbeschwerden in der Vergangenheit gab. Wenn im Umfeld Wohnbebauung liege, könnten Veranstaltungen im Sinne der Anwohner manchmal nicht so lange genehmigt werden, wie von den Betreibern gewünscht.

