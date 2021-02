War der Gottesdienst ein ungutes Signal an alle Krisen-Gebeutelten? Oder muss die Liebe jetzt erst recht gefeiert werden? Von Recht und Unrecht in der Krise.

19.02.2021 | Stand: 12:01 Uhr

Die Argumente der leider anonymen Kritik an der Marriage Week in Dietmannsried sind nachvollziehbar. Aber wie immer gibt es zwei Seiten. Oftmals scheint es in diesen Zeiten schwieriger als sonst zu entscheiden: Was ist richtig - und was ist falsch?