Nach neuer Bayern-Regel sind Kempten und das Oberallgäu Corona-Hotspots

Bei den Kliniken herrscht Sorge, weil die hohen Infektionszahlen dort erst in drei Wochen durchschlagen. Krankenbesuche sind jetzt verboten - es gibt Ausnahmen.

04.11.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Unübersehbar: Die Corona-Zahlen schießen hoch. Kliniken schlagen Alarm. Auch in Altenheimen gibt es offenkundig wieder mehr Fälle. Und in mancher Praxis geht es wegen vieler Tests ziemlich zu. Auch Veranstaltungsabsagen – ob Sulzberger Bürgerversammlung, Modellbahnfreunde-Treffen in Kempten oder Kulturveranstaltung in Betzigau – häufen sich. Jetzt hat der Klinikverbund Allgäu ab Donnerstag, 4. November, ein Besuchsverbot verhängt – also auch in Kempten, Immenstadt, Oberstdorf und Sonthofen. Gründe seien die zunehmenden Inzidenzwerte aber auch Krankheits- und Quarantänefälle bei Beschäftigten.