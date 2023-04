Nach Razzia in Kempten wegen Attentatsplänen: „Der Schock ist groß“

In Kempten ist der Schock nach einer Razzia gegen einen Syrer wegen Beihilfe zu Anschlagsplänen groß. Die Integrationsbeauftragte findet deutliche Worte.

26.04.2023 | Stand: 17:40 Uhr

Weil sie mutmaßlich ein Attentat geplant haben, hat die Polizei am Dienstag zwei Brüder in Gewahrsam genommen – davon einen 24-jährigen in Kempten. Die Großrazzia hat in Kempten große Bestürzung ausgelöst. „Wer so etwas plant, ist gefährlich für alle“, sagt Zakaria Akeel Alfaraj, ein 33 Jahre alter Syrer, der in Kempten lebt. „Alle, mit denen ich gesprochen habe, sind total schockiert.“

Ilknur Altan, Integrationsbeauftragte in Kempten, hat nun Sorgen, dass Menschen muslimischen Glaubens und Menschen aus Syrien „gleich wieder unter Generalverdacht gestellt werden“. Sie kennt den 24-Jährigen nicht, der am Dienstag in der Kemptener Innenstadt wegen des Verdachts der Beihilfe zur Planung eines Sprengstoffanschlags in Gewahrsam genommen worden ist.

Der Verdacht: Beihilfe zur Planung eines Sprengstoffanschlags

„Wie kommt ein Mensch auf so eine Idee?“, fragt sich Altan. Es wäre schade, wenn nun alle Syrerinnen und Syrer sowie Menschen muslimischen Glaubens „wegen solch eines Vollidioten“ als Feinde angesehen werden würden. Sie betont, dass der Islam eine Religion des Friedens sei: „Kein Mensch darf irgendjemandem, egal welcher Zugehörigkeit, vorschreiben, wie er oder sie zu leben hat.“

Wegen Attentat-Plänen: Syrische Gemeinschaft in Kempten "schockiert und entsetzt"

Sprachlos ist auch Abdulrahman Alshalaby. Der 31-jährige Syrer engagiert sich im Integrationsbeirat und beschreibt die syrische Gemeinschaft in Kempten, die an die 500 Menschen zähle, als sehr divers. Doch die Nachricht über die Großrazzia in Kempten habe alle „schockiert und entsetzt“.

Ilknur Altan, Stadträtin in Kempten für die SPD und Integrationsbeauftragte der Stadt Kempten. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Alshalaby ist der Polizei dankbar, dass sie Schlimmes verhindert hat. Der Schock sitze auch deswegen so tief, weil das Zusammenleben in Kempten und im Allgäu bisher sehr friedlich sei. „Das sehen wir jetzt bedroht.“ Es sei „krank, so etwas zu denken und so etwas zu planen“, verurteilt der 31-Jährige den mutmaßlich geplanten Anschlag. „Wir hoffen auf Aufklärung, es wird einige Zeit brauchen, bis wir das verarbeitet haben.“

Aus Sicht von Zakaria Akeel Alfaraj sei es nun wichtig nachzuforschen, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Mit dem Ziel, dass Ähnliches nicht wieder vorkommt.