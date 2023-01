Nach Rohrbruch: Gäste kritisieren Toiletten im Forum Allgäu

Seit einigen Wochen müssen sich Männer und Frauen die Kabinen für Damen teilen. Centermanagerin versichert: Schäden sollen schnellstmöglich behoben werden.

16.01.2023 | Stand: 12:54 Uhr

Nach einem Wasserrohrbruch sind die Herrentoiletten im Forum Allgäu seit einigen Wochen gesperrt. Männer und Frauen teilen sich seitdem die Kabinen auf der Damenseite. „Wir halten den aktuellen Zustand für untragbar“, heißt es in einer Zuschrift an die AZ. Das Forum tüftelt an einer baldigen Lösung.

Unisex-Toiletten hätten aus mehrerlei Hinsicht Nachteile, sagen Kritikerinnen. Aus religiösen Gründen dürften manche Frauen keine öffentlichen Toiletten mit unbekannten Männern teilen, wird angeführt. Und manche Mädchen schämten sich in der Nähe von Männern so, dass sie den Toilettengang unterdrückten, bis sie wieder zuhause sind. Das könne gesundheitliche Folgen haben.

Der Schaden stellte sich als größer heraus als zunächst angenommen

„Wir sind im regen Austausch mit dem Anbieter“, versichert Center-Managerin Ekaterina Avdosyev. Wie sich herausgestellt habe, sei durch den Rohrbruch größerer Schaden entstanden als zunächst angenommen. Eine Firma müsse tiefer ins Mauerwerk hinein, um das Malheur zu beheben.

Vor Weihnachten war kein Fachbetrieb zu bekommen

Vor Weihnachten habe der Dienstleister Sanifair kein entsprechendes Unternehmen bekommen. Das Forum dränge indes darauf, die provisorische Lösung schnellstmöglich wieder aufheben zu können. „Auch für uns ist das auf Dauer nicht akzeptabel“, sagt Avdosyev.

