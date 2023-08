Nach Schwächeanfall auf der Festwoche - Senioren danken dem Personal

Als eine Festwochenbesucherin Beschwerden bekommt, stehen der 81-jährigen Helferinnen und Helfer zur Seite. Das hat ihren Mann zu einem Schreiben veranlasst.

22.08.2023 | Stand: 11:38 Uhr

Horst Schreiber ist 82 und stammt aus Kempten. Mittlerweile wohnt er in Wendelstein bei Nürnberg. Aber zur Festwoche zieht es ihn jedes Jahr in die Heimat. So auch diesmal. Mit seiner Frau hatte er zunächst ein beängstigendes Erlebnis. Aber dann kam von allen Seiten Hilfe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.