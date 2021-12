Nach Sicherheitslücke: Stadt Kempten stellt Dienste offline

Weltweite Java-Sicherheitslücke hat auch in Kempten Folgen, zum Beispiel fallen Dienste der Zulassungsstelle vorerst aus. Auch das AÜW reagiert.

13.12.2021 | Stand: 18:27 Uhr

Weltweit sorgt eine jüngst entdeckte Sicherheitslücke der Programmiersprache Java für Aufsehen – auch in Kempten und im Oberallgäu. Da Java weit verbreitet ist, können sämtliche Server-Systeme betroffen sein. Aus diesem Grund wurden auch Online-Dienste der Stadt Kempten bis auf Weiteres abgeschaltet.

Konkret betroffen sind vor allem die Zulassungs- und Führerscheinstelle der Stadt Kempten und des Landkreises Oberallgäu. Laut einer Mitteilung der Stadt von Montagnachmittag sind Vor-Ort-Termine vermutlich nicht betroffen. In der Stadt ist auch etwa die Anmeldung für Baugrundstücke offline, sagt der städtische Informationssicherheitsbeauftragte Frank Menninger.

Java-Sicherheitslücke: Die Online-Dienste der Zulassungsstelle Kempten/Oberallgäu sind erst mal offline

Die Software-Hersteller hätten bereits Updates angekündigt, wodurch dieser Dienst vermutlich in den nächsten Tagen wieder verfügbar ist. Insgesamt sei allerdings schwierig vorhersehbar, wie lange sich die Folgen der Java-Sicherheitslücke auswirken werden, heißt es von der Stadt zum Beispiel mit Blick auf die Online-Dienste der Zulassungsstelle.

Städtische Mitarbeiter haben bereits am Wochenende jene Server vom Netz genommen, die von außen erreichbar waren. Dadurch habe man vermutlich frühzeitig Angriffe auf städtische IT-Systeme verhindert, sagt Menninger. Hinweise, dass es bereits zu solchen gekommen ist, gebe es nicht.

In den Schulen seien vor allem die Wlan-Hotspots Thema gewesen, diese seien mittlerweile aber durch Updates gesichert, sagt Menninger. Auch die Integrierte Leitstelle wird von der Stadt verwaltet. Sie allerdings sein ein „in sich gekapseltes System“, sagt Menninger, die Firewalls würden zudem nicht per Java programmiert.

Auch das AÜW reagiert auf die Java-Sicherheitslücke

Auch beim Allgäuer Überlandwerk (AÜW) sind die IT-Experten in besonderer Bereitschaft. Verschiedene externe Systeme seien aufgrund der Meldung von der Java-Sicherheitslücke abgeschaltet worden, bis es Entwarnung der Dienstleister gibt. „Wir nehmen das sehr ernst“, sagt Geschäftsführer Michael Lucke. Da die Stromversorgung zur kritischen Infrastruktur zähle, seien die Sicherheitsansprüche an die IT-Systeme sehr hoch. „Wir halten die Systeme, die die Strominfrastruktur steuern, von anderen getrennt“, sagt Lucke. Welche Folgen die Java-Lücke dennoch hätte haben können, sei schwer abzuschätzen: „Das ist wie bei einem Einbrecher: Kommt er ins Haus? Und was tut er, sobald er im Haus ist?“

